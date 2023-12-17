Yayınlanma: 17.12.2023 - 21:51

Güncelleme: 17.12.2023 - 21:51

Sanghay Takibi filminin yönetmen koltuğunda Julien Seri oturuyor. Filmin senaristliğini Kevin Bernhardt üstleniyor. Peki, Sanghay Takibi filminin konusu ne? Sanghay Takibi filminin oyuncuları kim?

SANGHAY TAKİBİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Hakkındaki suç iddialarından aklanmış (Orlando Bloom) özel güvenlik görevlisi, Şangay' dan değerli bir Çin antikalarını korumak için güvenlik ekibine eşlik eder, ancak yolda beklenmedik bir zamanda pusuya düşerler..Hayatları pahasına antikaları korumak zorundadırlar.

SANGHAY TAKİBİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Orlando Bloom

Lee Jung-jae

Lynn Hung

Wu Lei

Simon Yam

Hannah Quinlivan

Jing Liang

Da Ying

SANGHAY TAKİBİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sanghay Takibi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.4 olarak belirlendi.