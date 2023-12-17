Sanghay Takibi filminin konusu ne? Sanghay Takibi filminin oyuncuları kim?
Sanghay Takibi (Smart Chase: Fire & Earth) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sanghay Takibi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sanghay Takibi filminin konusu ne? Sanghay Takibi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Sanghay Takibi filminin yönetmen koltuğunda Julien Seri oturuyor. Filmin senaristliğini Kevin Bernhardt üstleniyor. Peki, Sanghay Takibi filminin konusu ne? Sanghay Takibi filminin oyuncuları kim?
SANGHAY TAKİBİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Hakkındaki suç iddialarından aklanmış (Orlando Bloom) özel güvenlik görevlisi, Şangay' dan değerli bir Çin antikalarını korumak için güvenlik ekibine eşlik eder, ancak yolda beklenmedik bir zamanda pusuya düşerler..Hayatları pahasına antikaları korumak zorundadırlar.
SANGHAY TAKİBİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Orlando Bloom
Lee Jung-jae
Lynn Hung
Wu Lei
Simon Yam
Hannah Quinlivan
Jing Liang
Da Ying
SANGHAY TAKİBİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Sanghay Takibi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.4 olarak belirlendi.
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