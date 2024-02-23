Succession dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Succession dizisi kaç sezon, bitti mi?
HBO dizisi Succession oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Kazandığı ödüllerle zirveye oturan dizinin konusu merak edildi. Peki, Succession dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Succession dizisi kaç sezon, bitti mi?
Konusuyla izleyicileri etkilemeye başaran Succession'un oyuncu kadrosu da merak edildi. Peki, Succession dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Succession dizisi kaç sezon, bitti mi? İşte ayrıntılar...
SUCCESSION DİZİSİNİN KONUSU NE?
Jesse Armstrong’un yaratıcısı olduğu dizide New York’ta yaşayan, dünyanın en büyük medya şirketlerinden birini yöneten Logan Roy ve dört çocuğunun hikayesi para, güç, siyaset ve aile değerleri ekseninde ele alınıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Brian Cox, Jeremy Strong, Hiam Abbass, Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruck, Nicholas Braun, Matthew Macfadyen gibi isimler yer alıyor.
SUCCESSION DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Jeremy Strong - Kendall Roy
Sarah Snook - Siobhan "Shiv" Roy, Siobhan Roy
Kieran Culkin - Roman Roy
Brian Cox - Logan Roy
Nicholas Braun - Greg
Matthew Macfadyen - Tom Wambsgans
Alan Ruck - Connor Roy
J. Smith-Cameron - Gerri
Alexander Skarsgård - Lukas Matsson
Justine Lupe - Willa Ferreyra
Dagmara Dominczyk - Karolina
Peter Friedman - Frank
Hiyam Abbas - Marcia Roy
Arian Moayed - Stewy Hosseini
Fisher Stevens - Hugo Baker
David Rasche - Karl Muller
Natalie Gold - Rava Roy, Rava Roy, Rava Roy
Zoe Winters - Kerry Castellabate
Hope Davis - Sandi Furness
Juliana Canfield - Jess Jordan
Dasha Nekrasova - Comfrey Pellits
Rob Yang - Lawrence Yee
Harriet Walter - Lady Caroline Collingwood
James Cromwell - Ewan Roy
Eric Bogosian - Gil Eavis
Annabelle Dexter-Jones - Naomi Pierce
SUCCESSION DİZİSİ KAÇ SEZON?
Succession dizisi 3 sezondan oluşuyor.
SUCCESSION DİZİSİ KAÇ BÖLÜM?
Succession dizinde toplam 30 bölüm izleyicisi ile buluştu.
SUCCESSION DİZİSİ BİTTİ Mİ?
HBO'nun secilen dizisi Succession 28 Mayıs akşamı yayımlanan bölüm ile final yaptı. Dizinin final bölümü, 2,9 milyon izleyici çekerek zirveye yerleşti.
SUCCESSIN ÖDÜLLERİ NELER?
Succession, 9 Primetime Emmy Ödülü kazandı. Toplam 77 galibiyet ve 114 adaylığın da sahibi.
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