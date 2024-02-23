Yayınlanma: 23.02.2024 - 19:28

Güncelleme: 23.02.2024 - 19:28

Konusuyla izleyicileri etkilemeye başaran Succession'un oyuncu kadrosu da merak edildi. Peki, Succession dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Succession dizisi kaç sezon, bitti mi? İşte ayrıntılar...

SUCCESSION DİZİSİNİN KONUSU NE?

Jesse Armstrong’un yaratıcısı olduğu dizide New York’ta yaşayan, dünyanın en büyük medya şirketlerinden birini yöneten Logan Roy ve dört çocuğunun hikayesi para, güç, siyaset ve aile değerleri ekseninde ele alınıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Brian Cox, Jeremy Strong, Hiam Abbass, Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruck, Nicholas Braun, Matthew Macfadyen gibi isimler yer alıyor.

SUCCESSION DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Jeremy Strong - Kendall Roy

Sarah Snook - Siobhan "Shiv" Roy, Siobhan Roy

Kieran Culkin - Roman Roy

Brian Cox - Logan Roy

Nicholas Braun - Greg

Matthew Macfadyen - Tom Wambsgans

Alan Ruck - Connor Roy

J. Smith-Cameron - Gerri

Alexander Skarsgård - Lukas Matsson

Justine Lupe - Willa Ferreyra

Dagmara Dominczyk - Karolina

Peter Friedman - Frank

Hiyam Abbas - Marcia Roy

Arian Moayed - Stewy Hosseini

Fisher Stevens - Hugo Baker

David Rasche - Karl Muller

Natalie Gold - Rava Roy, Rava Roy, Rava Roy

Zoe Winters - Kerry Castellabate

Hope Davis - Sandi Furness

Juliana Canfield - Jess Jordan

Dasha Nekrasova - Comfrey Pellits

Rob Yang - Lawrence Yee

Harriet Walter - Lady Caroline Collingwood

James Cromwell - Ewan Roy

Eric Bogosian - Gil Eavis

Annabelle Dexter-Jones - Naomi Pierce

SUCCESSION DİZİSİ KAÇ SEZON?

Succession dizisi 3 sezondan oluşuyor.

SUCCESSION DİZİSİ KAÇ BÖLÜM?

Succession dizinde toplam 30 bölüm izleyicisi ile buluştu.

SUCCESSION DİZİSİ BİTTİ Mİ?

HBO'nun secilen dizisi Succession 28 Mayıs akşamı yayımlanan bölüm ile final yaptı. Dizinin final bölümü, 2,9 milyon izleyici çekerek zirveye yerleşti.

SUCCESSIN ÖDÜLLERİ NELER?

Succession, 9 Primetime Emmy Ödülü kazandı. Toplam 77 galibiyet ve 114 adaylığın da sahibi.