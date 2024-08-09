Seçkin Tetikçiler filminin konusu ne? Seçkin Tetikçiler filminin oyuncuları kim?

Seçkin Tetikçiler (Killer Elite) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Seçkin Tetikçiler filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Seçkin Tetikçiler filminin konusu ne? Seçkin Tetikçiler filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.08.2024 - 17:32
Seçkin Tetikçiler filminin konusu ne? Seçkin Tetikçiler filminin oyuncuları kim?
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Seçkin Tetikçiler filminin yönetmen koltuğunda Gary Mckendry oturuyor. Filmin senaristliğini Matt Sherring üstleniyor. Peki, Seçkin Tetikçiler filminin konusu ne? Seçkin Tetikçiler filminin oyuncuları kim? 

SEÇKİN TETİKÇİLER FİLMİNİN KONUSU NE?

İngiliz Gizli Servisi'nin eğitimli ve emekli üyelerinden biri (Jason Statham), kendisini yetiştiren kişi (Robert De Niro) zor durumda kalınca bu tehlikeli hayata geri dönmek zorunda kalır. Fakat dostunu kurtarmak için girişeceği bu macerada, karşısında en az kendisi kadar yetenekli bir diğer ajan bulunmaktadır. Dostunu kurtarmak, sandığı kadar kolay olmayacaktır.

SEÇKİN TETİKÇİLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jason Statham

Clive Owen

Robert De Niro

Dominic Purcell

Bille Brown

Aden Young

Yvonne Strahovski

Nick Tate

Ben Mendelsohn

Lachy Hulme

Firass Dirani

Matthew Nable

SEÇKİN TETİKÇİLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Seçkin Tetikçiler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.


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