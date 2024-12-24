Yayınlanma: 24.12.2024 - 21:00

Güncelleme: 24.12.2024 - 21:00

Star'ın sevilen dizisi Sen Ağlama İstanbul'un yeni bölümünde ne olacağı merak ediliyor. Dizinin tutkunları son bölümde ne olduğunu ve yeni bölümde ne olacağını merak ediyor. Peki, Sen Ağlama İstanbul'un son bölümünde ne oldu? Sen Ağlama İstanbul'un yeni bölümünde ne olacak? İşte ayrıntılar...

Sen Ağlama İstanbul'IN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Büyükbey’in onu Kubat’la evlendirip çocuk sahibi olma teklifini duyan Şehrazat, büyük bir çıkmaza düşer. Cemşit, Şehrazat’ı koruma bahanesiyle Büyükbey’le iş birliği yaparken, kızının da Ferhat’la görüşmesine mani olmak için elinden geleni yapar. Amcasının ona kuklası gibi davranmasından sıkılan Kubat ve ona delicesine aşık olan Şirin, bu evliliğin gerçekleşmesine razı değillerdir. Ferhat ise tüm zorluklara rağmen Şehrazat’la birlikte olmak için bir umut ışığı bulmuştur; fakat Büyükbey’in Şehrazat’tan vazgeçmeye hiç niyeti yoktur.

Sen Ağlama İstanbul'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Yeni bir hayat kurma hayaliyle birlikte kaçmaya karar veren Şehrazat ve Ferhat’ın gelecek planları Büyükbey tarafından bozguna uğratılır. Soyunu devam ettirecek bir torun hasretiyle yanıp tutuşan Büyükbey, Şehrazat’ı ikna etmek için Ferhat’ın canını almakla onu tehdit eder. Çıkış yolu kalmayan Şehrazat, Ferhat’ı kurtarmak adına bu evliliğe boyun eğmek zorunda kalır. İçi kan ağlayarak Ferhat’tan ayrılan Şehrazat ile Büyükbey’in emriyle Şirin’den boşanan Kubat için karar çoktan verilmiştir. Herkesin kaderini belirleyecek olan düğün günü gelip çattığında, Ferhat ve Şirin bu izdivaçın gerçekleşmemesi için canları pahasına her şeyi göze almıştır.



