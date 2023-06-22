Servet Operasyonu filmi konusu nedir? Servet Operasyonu filmi oyuncuları kimler?

Yayınlanma: 22.06.2023 - 12:39

Güncelleme: 22.06.2023 - 12:39

Servet Operasyonu filminin yönetmenliğini Guy Ritchie üstleniyor. Saatte 200 KM filminin senaryosunu Guy Ritchie, Ivan Atkinson ve Marn Davies kaleme aldı. Filmseverler, Saatte 200 KM filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Servet Operasyonu filmi konusu nedir? Saatte 200 KM filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

SERVET OPERASYONU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Servet Operasyonu, dünya için büyük tehdit oluşturan yeni bir ölümcül silah teknolojisinin ticarileştirilmesini önlemek için zorlu bir maceraya atılan bir ajanın hikayesini konu ediyor. M16 ajanı Orson Fortune, dünya için büyük tehdit oluşturan yeni bir ölümcül silah teknolojisinin ticarileştirilmesini önlemek için uluslararası bir istihbarat ittifakı olan "Five Eyes" tarafından işe alınır. Bu süreçte CIA teknoloji uzmanı Sarah Fidel ile birlikte çalışmak zorunda bırakılan Fortune, zengin bir silah tüccarının izini sürmeye çalışırken dünyayı dolaşmak zorunda kalır.

SERVET OPERASYONU FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Jason Statham - Orson Fortune

Aubrey Plaza

Bugzy Malone

Josh Hartnett - Danny Francesco

Cary Elwes - Nathan Jasmine

Hugh Grant - Greg Simmonds

Lourdes Faberes - Emilia

Max Beesley - Ben Harris

Eddie Marsan - Knighton

Kaan Urgancıoğlu - Casa

SERVET OPERASYONU IMDb PUANI KAÇTIR?

Servet Operasyonu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlenmiştir.