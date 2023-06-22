Servet Operasyonu filmi konusu nedir? Servet Operasyonu filmi oyuncuları kimler?
Servet Operasyonu filmi Kanal D ekranlarında izleyisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Servet Operasyonu filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Servet Operasyonu filmi konusu nedir? Servet Operasyonu filmi oyuncuları kimler?
Servet Operasyonu filminin yönetmenliğini Guy Ritchie üstleniyor. Saatte 200 KM filminin senaryosunu Guy Ritchie, Ivan Atkinson ve Marn Davies kaleme aldı. Filmseverler, Saatte 200 KM filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Servet Operasyonu filmi konusu nedir? Saatte 200 KM filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
SERVET OPERASYONU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Servet Operasyonu, dünya için büyük tehdit oluşturan yeni bir ölümcül silah teknolojisinin ticarileştirilmesini önlemek için zorlu bir maceraya atılan bir ajanın hikayesini konu ediyor. M16 ajanı Orson Fortune, dünya için büyük tehdit oluşturan yeni bir ölümcül silah teknolojisinin ticarileştirilmesini önlemek için uluslararası bir istihbarat ittifakı olan "Five Eyes" tarafından işe alınır. Bu süreçte CIA teknoloji uzmanı Sarah Fidel ile birlikte çalışmak zorunda bırakılan Fortune, zengin bir silah tüccarının izini sürmeye çalışırken dünyayı dolaşmak zorunda kalır.
SERVET OPERASYONU FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Jason Statham - Orson Fortune
Aubrey Plaza
Bugzy Malone
Josh Hartnett - Danny Francesco
Cary Elwes - Nathan Jasmine
Hugh Grant - Greg Simmonds
Lourdes Faberes - Emilia
Max Beesley - Ben Harris
Eddie Marsan - Knighton
Kaan Urgancıoğlu - Casa
SERVET OPERASYONU IMDb PUANI KAÇTIR?
Servet Operasyonu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlenmiştir.
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