İlk bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanan Sevdam Karadeniz dizisinin hangi kanalda ve ne zaman yayımlanacağı araştırılıyor. Peki, Sevdam Karadeniz dizisi ne zaman başlayacak? Sevdam Karadeniz dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Sevdam Karadeniz dizisi nerede çekiliyor?

SEVDAM KARADENİZ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sevdam Karadeniz dizisinin ilk bölümü 12 Ekim Pazartesi günü NOW ekranlarında yayımlanacak.

SEVDAM KARADENİZ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizi, Karadeniz’in iki köklü ailesi Hafize Alazlı (Ayşegül Günay) ve Durali Yeniceli (Şerif Erol) arasında geçmişten gelen düşmanlığın, torunları Kuzey (Erdem Adilce) ve Zeyşan’ı (Meltem Akçöl) zoraki bir evliliğe sürüklemesini konu alıyor. Sırlar, yasak aşklar ve intikam yeminleri arasında kalan iki genç, ailelerinin kaderini değiştirecek bir seçim yapmak zorunda kalıyor.

SEVDAM KARADENİZ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Dizinin oyuncu kadrosunda Meltem Akçöl, Erdem Adilce, Şerif Erol, Ayşegül Günay, Deniz Hamzaoğlu, Sema Keçik, Emre Bulut, Leyla Kırşan, Ece Dizdar ve Mustafa Kırantepe gibi isimler yer alıyor.

SEVDAM KARADENİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sevdam Karadeniz dizisinin çekimleri Trabzon'da gerçekleştiriliyor.