Shazam! 6 Güç filmi konusu nedir? Shazam! 6 Güç filmi nerede çekildi?
Shazam! 6 Güç (Shazam) filmi ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Filmseverler, Shazam! 6 Güç filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Shazam! 6 Güç filmi konusu nedir? Shazam! 6 Güç filmi nerede çekildi?
Shazam! 6 Güç (Shazam) filminin yönetmen koltuğunda David F. Sandberg otururken filmin senaryosunu Henry Gayden ve Darren Lemke kaleme aldı. Peki, Shazam! 6 Güç filmi konusu nedir? Shazam! 6 Güç filmi nerede çekildi? İşte, Shazam! 6 Güç filmi hakkında merak edilenler...
SHAZAM 6 GÜÇ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Annesini kaybettiğini düşünen Billy evlatlık olarak geldiği evde ki kardeşleriyle gerçek bir aile olur. İyi kalplilik özeliği ile büyücü tarafından seçilen Billy’ye 7 büyük günahın kötülüğüyle savaşması için büyülü süper güçler verilir. Billy böylece "Shazam" olur. İsmini ne zaman söylerse bir süper kahramana dönüşen 14 yaşındaki Billy gücünü kardeşleriyle paylaşarak kötülüğün büyülü güçleriyle savaşır.
SHAZAM 6 GÜÇ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Zachary Levi - William "Billy" Batson / Shazam
Asher Angel - William "Billy" Batson / Shazam
Mark Strong - Dr. Thaddeus Sivana
Jack Dylan Grazer - Frederick "Freddy" Freeman
Djimon Hounsou - The Wizard Shazam
Grace Fulton - Mary Bromfield
Ian Chen - Eugene Choi
Jovan Armand - Pedro Peña
Faithe Herman - Darla Dudley
Cooper Andrews - Victor Vasquez
Marta Milans - Rosa Vasquez
SHAZAM 6 GÜÇ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Shazam 6 Güç filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlenmiştir.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Maseratili Polis'in cesedi bulundu
- Emeklilerin zam oranı değişecek mi?
- Rusya'dan BM yardımlarına veto
- 'Müdür görevden alındı, çete yakalandı'
- Özkan Uğur'un eşi salondakilerden tek bir ricada bulundu
- Erdoğan Biden’la görüştü
- Köprü ve otoyol geçişlerine zam
- Babasının Kızı filmi konusu nedir?
- Gültekin'den Kılıçdaroğlu için akılalmaz iddia
- Tarihi rest değil, tarihi yüzsüzlük olarak görülmeli