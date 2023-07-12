Yayınlanma: 12.07.2023 - 11:37

Güncelleme: 12.07.2023 - 11:37

Shazam! 6 Güç (Shazam) filminin yönetmen koltuğunda David F. Sandberg otururken filmin senaryosunu Henry Gayden ve Darren Lemke kaleme aldı. Peki, Shazam! 6 Güç filmi konusu nedir? Shazam! 6 Güç filmi nerede çekildi? İşte, Shazam! 6 Güç filmi hakkında merak edilenler...

SHAZAM 6 GÜÇ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Annesini kaybettiğini düşünen Billy evlatlık olarak geldiği evde ki kardeşleriyle gerçek bir aile olur. İyi kalplilik özeliği ile büyücü tarafından seçilen Billy’ye 7 büyük günahın kötülüğüyle savaşması için büyülü süper güçler verilir. Billy böylece "Shazam" olur. İsmini ne zaman söylerse bir süper kahramana dönüşen 14 yaşındaki Billy gücünü kardeşleriyle paylaşarak kötülüğün büyülü güçleriyle savaşır.

SHAZAM 6 GÜÇ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Zachary Levi - William "Billy" Batson / Shazam

Asher Angel - William "Billy" Batson / Shazam

Mark Strong - Dr. Thaddeus Sivana

Jack Dylan Grazer - Frederick "Freddy" Freeman

Djimon Hounsou - The Wizard Shazam

Grace Fulton - Mary Bromfield

Ian Chen - Eugene Choi

Jovan Armand - Pedro Peña

Faithe Herman - Darla Dudley

Cooper Andrews - Victor Vasquez

Marta Milans - Rosa Vasquez

SHAZAM 6 GÜÇ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Shazam 6 Güç filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlenmiştir.