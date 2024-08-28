Yayınlanma: 28.08.2024 - 20:08

Güncelleme: 28.08.2024 - 20:08

Shrek 2 filminin yönetmen koltuğunda Andrew Adamson, Kelly Asbury ve Conrad Vernon oturuyor. Filmin senaristliğini J. David Stem ve Joe Stillman üstleniyor. Peki, Shrek 2 filminin konusu ne? Shrek 2 filminin oyuncuları kim?

SHREK 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

İlk filmden sonra yaşananlara odaklanan Şrek 2, kahramanımız Şrek ve Prenses Fiona'nın balayından dönüşüyle başlar. İlk filmde Şrek türlü kötülüklere karşı olağanca gücüyle ve takdir edilesi bir cesaretle savaşmış, sonunda da başarılı olmuştu. En önemlisi ise güzeller güzeli prenses Fiona'nın kalbini kazanıp iç güzelliğinin önemli olduğunu fark etmişti. Mutlu bir yuva kuran ikili, Fiona'nın anne ve babasından bir yemek daveti aldıklarında büyük bir maceraya atılır. Şrek'in tüm ısrarlarına rağmen yemeğe gitmek zorunda kalan ikili, saraya vardıklarında herkesi şaşkınlığa düşürür, çünkü Fiona'nın anne ve babası, damatlarının bir ogre olduğundan habersizdir!

SHREK 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mike Myers - Shrek

Eddie Murphy - Donkey

Cameron Diaz - Princess Fiona

Antonio Banderas - Çizmeli Kedi

John Cleese - Fiona'nın Babası, King Harold

Julie Andrews - Fiona'nın Annesi, Queen Lillian

Rupert Everett - Yakışıklı Prens

Jennifer Saunders - Peri Anne

Larry King - Çirkin Üvey Kardeş

Aron Warner - Kurt

Conrad Vernon - Zencefil Adam

Cody Cameron - Pinocchio

David P. Smith - Herald

Mark Moseley - Ayna

SHREK 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Shrek 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.