Shrek 2 filminin konusu ne? Shrek 2 filminin oyuncuları kim?
Shrek 2 filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Shrek 2 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Shrek 2 filminin konusu ne? Shrek 2 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Shrek 2 filminin yönetmen koltuğunda Andrew Adamson, Kelly Asbury ve Conrad Vernon oturuyor. Filmin senaristliğini J. David Stem ve Joe Stillman üstleniyor. Peki, Shrek 2 filminin konusu ne? Shrek 2 filminin oyuncuları kim?
SHREK 2 FİLMİNİN KONUSU NE?
İlk filmden sonra yaşananlara odaklanan Şrek 2, kahramanımız Şrek ve Prenses Fiona'nın balayından dönüşüyle başlar. İlk filmde Şrek türlü kötülüklere karşı olağanca gücüyle ve takdir edilesi bir cesaretle savaşmış, sonunda da başarılı olmuştu. En önemlisi ise güzeller güzeli prenses Fiona'nın kalbini kazanıp iç güzelliğinin önemli olduğunu fark etmişti. Mutlu bir yuva kuran ikili, Fiona'nın anne ve babasından bir yemek daveti aldıklarında büyük bir maceraya atılır. Şrek'in tüm ısrarlarına rağmen yemeğe gitmek zorunda kalan ikili, saraya vardıklarında herkesi şaşkınlığa düşürür, çünkü Fiona'nın anne ve babası, damatlarının bir ogre olduğundan habersizdir!
SHREK 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Mike Myers - Shrek
Eddie Murphy - Donkey
Cameron Diaz - Princess Fiona
Antonio Banderas - Çizmeli Kedi
John Cleese - Fiona'nın Babası, King Harold
Julie Andrews - Fiona'nın Annesi, Queen Lillian
Rupert Everett - Yakışıklı Prens
Jennifer Saunders - Peri Anne
Larry King - Çirkin Üvey Kardeş
Aron Warner - Kurt
Conrad Vernon - Zencefil Adam
Cody Cameron - Pinocchio
David P. Smith - Herald
Mark Moseley - Ayna
SHREK 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Shrek 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.
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