Yanlış Anlama 2 filminin konusu ne? Yanlış Anlama 2 filminin oyuncuları kim?
Yanlış Anlama 2 filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yanlış Anlama 2 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yanlış Anlama 2 filminin konusu ne? Yanlış Anlama 2 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Yanlış Anlama 2 filminin yönetmen koltuğunda Aykut Taşkın oturuyor. Peki, Yanlış Anlama 2 filminin konusu ne? Yanlış Anlama 2 filminin oyuncuları kim?
YANLIŞ ANLAMA 2 FİLMİNİN KONUSU NE?
Ününe oldukça düşkün Şef Ceyhun, onu çocuk yaşta yanına alıp yetiştiren Ahmet Usta ve onların yanından hiç ayrılmayan Fazıl, yeni bir hayata başlamak için Bakü’ye giderler. Azerbaycan’ın en eski restoranında annesinden kalan mirası sürdüren Aydan Şef, Ahmet Usta’nın yardımıyla annesinin tarifini bulmak için uğraşır. Bu sırada, Ceyhun Şef ise Azerbaycan’ın geleneksel lezzetlerini keşfe çıkar.
YANLIŞ ANLAMA 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Cemal Hünal
Islam Mehreliyev
Mehmet Fatih Özkan
Yılmaz Gruda
Gülşen Hüseyinli
Ercan Rasulov
Ramin Nezir
YANLIŞ ANLAMA 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Yanlış Anlama 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5 olarak belirlendi.
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