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Sırlar Kitabı filminin konusu ne? Sırlar Kitabı filminin oyuncuları kim?

Sırlar Kitabı filminin konusu ne? Sırlar Kitabı filminin oyuncuları kim?

6.07.2026 11:37:00
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Haber Merkezi
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Sırlar Kitabı filminin konusu ne? Sırlar Kitabı filminin oyuncuları kim?

Sırlar Kitabı (The Translators) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sırlar Kitabı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sırlar Kitabı filminin konusu ne? Sırlar Kitabı filminin oyuncuları kim?

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Sırlar Kitabı filminin yönetmen koltuğunda Regis Roinsard oturuyor. Filmin senaristliğini ise Regis Roinsard ve Romain Compingt üstleniyor. Peki, Sırlar Kitabı filminin konusu ne? Sırlar Kitabı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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SIRLAR KİTABI FİLMİNİN KONUSU NE? 

Sırlar Kitabı, çok satan bir romanın yeni serisinin çevirisini yapmakla görevlendirilen dokuz tercümanın yaşadıklarına odaklanıyor. Dokuz tercüman ile çok satan bir serinin hevesle beklenen son kitabının çevirisinin yapılması için bir anlaşma yapılır. Tercümanlar, işe başlamak için dışarısı ile tamasın mümkün olmadığı, lüks bir sığınağın içine yerleştirilir. Her şey gayet güzel bir şekilde ilerlerken, romanın ilk on sayfasının internette yayınlanması işlerin karışmasına neden olur. Çeviriyi yayınlayan dokuz tercümandan biridir ve yayıncı onun maskesini düşürmek için her şeyi yapmaya hazırdır.

SIRLAR KİTABI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Lambert Wilson

Olga Kurylenko

Riccardo Scamarcio

SIRLAR KİTABI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sırlar Kitabı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.

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