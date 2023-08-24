Yayınlanma: 24.08.2023 - 11:21

Güncelleme: 24.08.2023 - 11:21

Sislerin İçinde filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Sergei Loznitsa üstleniyor. Peki, Sislerin İçinde filminin konusu ne? Sislerin İçinde filminin oyuncuları kim?

SİSLERİN İÇİNDE FİLMİNİN KONUSU NE?

Yıl 1942… Sovyetler Birliği'nin batısı Alman işgalindedir ve yerel halk büyük bir direniş sürdürmektedir. Sushenya (Vladimir Svirskiy) adındaki demiryolu işçisinin yaşadığı kasaba yakınlarında bir tren saldırıya uğrar. Masum adam, sabotajı yapanlarla birlikte tutuklanır ancak Alman komiser masum olduğuna inanır ve adamı özgür bırakır. Sushenya'nın sabotaj çetesi ile işbirliği yaptığı dedikodusu çok çabuk yayılır, partizanlar intikam almak için kasabaya inerler. Yanlarında yaralı bir rehine de vardır. Kısa süre sonra partizanlar yakalanır ve Sushenya yaralı adamla ormanın ortasında bir başına kalır...

SİSLERİN İÇİNDE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Vladimir Svirskiy

Sergei Kolesov

Nikita Peremotovs

Yuliya Peresild

Kirill Petrov

Dmitrijs Kolosovs

Stepans Bogdanovs

Igor Khripunov

Timofei Tribuntsev

Dmitriy Bykovskiy-Romashov

SİSLERİN İÇİNDE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sislerin İçinde filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.