Siyah Kalp bugün var mı? Siyah Kalp dizisinin son bölümünde ne oldu?

Yayınlanma: 27.03.2025 - 20:59

Güncelleme: 27.03.2025 - 20:59

Siyah Kalp dizisinin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor. Siyah Kalp’nın başrollerini Ece Uslu, Aras Aydın, Leyla Tanlar paylaşıyor. Siyah Kalp dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını ve son bölümde ne olduğu merak ediliyor. Peki, Siyah Kalp dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Siyah Kalp dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

SİYAH KALP DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Siyah Kalp dizisinin yeni bölümü 27 Mart Perşembe Show TV ekranlarındaki yerini alacak.

SİYAH KALP DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Nuh ve Hikmet, ikisi de şikayetler üzerine gözaltına alınırlar. Her şeye rağmen birbiriyle uğraşmaya devam ederler. Cihan hiçbir engeli kabul etmeyerek Melek’e kararını açıklar. Ne Nuh’u ne de bir başkasını bahane olarak görmeden Melek ve doğacak bebekleriyle birlikte mutlu olmak ister. Nuh, öfkesinin bedelini sevdiklerinin ondan uzaklaşmasıyla öder. O değişmediği sürece hem ailesinin hem de Sevilay’ın ona karşı olan tavrı nettir. Sumru, her ne kadar üzgün olsa da Nuh’un değişmesi için burnunun sürtmesi gerektiğinin farkındadır. Onun öğreneceği bilgi ise iki ailede de dengeleri alt üst edecektir.