Siyah Kalp bugün var mı? Siyah Kalp dizisinin son bölümünde ne oldu?

Yayınlanma: 01.05.2025 - 22:03

Güncelleme: 01.05.2025 - 22:03

Siyah Kalp dizisinin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor. Siyah Kalp’nın başrollerini Ece Uslu, Aras Aydın, Leyla Tanlar paylaşıyor. Siyah Kalp dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını ve son bölümde ne olduğu merak ediliyor. Peki, Siyah Kalp dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Siyah Kalp dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

SİYAH KALP DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Siyah Kalp dizisinin yeni bölümü 1 Mayıs Perşembe Show TV ekranlarındaki yerini alacak.

SİYAH KALP DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Sumru hem Tahsin’in hem de Nuh’un ona inanmadığını anladığında büyük bir hayal kırıklığı yaşar ve konağı terk eder. Tahsin onu bulmak için elinden geleni yapar, ondan şüphe ettiği için kendini suçlar. Nuh bayıldığını herkesten saklar ama bu işin peşine düşmeyi de ihmal etmez. Annesine karşı duyduğu şüphe ise onu Melek ile karşı karşıya getirir. Melek bir yandan annesini ararken diğer yandan da babasını kaybeden Cihan’a destek olmaya çalışır. Nuh ile arasında ipler gerilir ama aynı zamanda Melek için yeni duygusal bağların temeli atılır. Sevilay abisini tanımaya çalışırken mutludur. Fakat o kendine yeni bir yol çizdiğini düşünürken kötü sürprizler onun peşini bırakmaz. Sumru kırgınlıkları yüzünden kendine yeni bir hayat kurmaya çalışır. Şansalan evindeki büyük olaylar bile onu yolundan döndüremez.