Siyah Kalp bugün var mı? Siyah Kalp dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu?

Yayınlanma: 27.02.2025 - 19:37

Güncelleme: 27.02.2025 - 19:37

Siyah Kalp dizisinin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor. Siyah Kalp’nın başrollerini Ece Uslu, Aras Aydın, Leyla Tanlar paylaşıyor. Siyah Kalp dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını ve son bölümde ne olduğu merak ediliyor. Peki, Siyah Kalp dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Siyah Kalp dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

SİYAH KALP DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Siyah Kalp dizisinin yeni bölümü 27 Şubat Perşembe Show TV ekranlarındaki yerini alacak.

SİYAH KALP DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Sumru, Tahsin’in vurulmasında Samet’i suçlarken Samet Tahsin’i vurmak için adam tutar. Sevilay, Nuh’a son şansını verirken polislerin Tahsin’in evinde gömdükleri cesedi bulmasıyla neler olacağı merak konusu olur. Nuh ve Cihan arasındaki husumet giderek artar.

SİYAH KALP DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Tahsin konağı almak için Sametlerin karşısındadır. Fakat yaşanan başka büyük bir olay yüzünden Tahsin amacını erteler. Melek ve Cihan, bebekleri için endişelenirken her şeyin yolunda olduğunu öğrenirler. Onlar sonunda aşklarını mutlulukla yaşamak ister ama bu birlikteliği Nuh’tan saklamak zorunda olmaları durumu gittikçe zorlaştırır. Nuh başta Cihan olmak üzere Şansalanları çevresinde istemez. Onun öfkeli halleri Sevilay ile aralarında sorun oluşturduğu için Nuh kendini dizginlemeye çabalar. Sumru her şeyin yolunda gittiğini düşünürken yine evlatlarının derdine düşer. Şansalanlar ise yeni mecburiyetleri ile karşı karşıya kalacaktırlar.