Yayınlanma: 30.01.2025 - 19:28

Güncelleme: 30.01.2025 - 19:28

Siyah Kalp dizisinin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor. Siyah Kalp’nın başrollerini Ece Uslu, Aras Aydın, Leyla Tanlar paylaşıyor. Siyah Kalp dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını ve son bölümde ne olduğu merak ediliyor. Peki, Siyah Kalp dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Siyah Kalp dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

SİYAH KALP DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Siyah Kalp dizisinin yeni bölümü 30 Ocak Perşembe Show TV ekranlarındaki yerini alacak.

SİYAH KALP DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Samet ile Sumru’nun boşanması ertelenirken Cihan, Sevilay’ın babası hakkında bilgiler öğrenir. Nihayet, Sumru’nun Tahsin’le olan ilişkisini merak ederken Sumru’yu Tahsin konusunda uyarır. Samet, Sumru’yu takip ederken trafik kazası geçirir.

SİYAH KALP DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Hikmet ve Esat’ın planı Sevilay ve Melek’i uçurumun kenarına sürükler. Hikmet son anda Sevilay’ın da arabada olduğunu fark edince onları kurtarmaya çalışır. Sevilay ve Melek’in durumu bir kez daha Nuh ile Cihan’ı karşı karşıya getirir. Yaptıklarından dolayı pişman olan Cihan durumu düzeltmeye çalışsa da artık kendi ailesi dahil herkes ona karşı gelmektedir. Tahsin’in duygularını duyduktan sonra yeni bir sayfa açan Sumru, Gürcan’ın karısının dükkanı satacağını öğrenir. Her şeyin düzeleceğini düşündüğü an yaşanan bu gelişmeler Sumru’nun karşısına yeni zorluklar çıkaracaktır.