Siyah Kalp dizisinin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor. Siyah Kalp’in başrollerini Ece Uslu, Aras Aydın, Leyla Tanlar paylaşıyor. Siyah Kalp dizisinin final bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını ve son bölümde ne olduğu merak ediliyor. Peki, Siyah Kalp final mi yapıyor? Siyah Kalp dizisinin finali ne zaman? İşte ayrıntılar...

SİYAH KALP DİZİSİNİN FİNALİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Siyah Kalp dizisinin final bölümü 29 Mayıs Perşembe Show TV ekranlarındaki yerini alacak.

SİYAH KALP DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Bütün riskleri göze alan Nuh ameliyattayken sevdikleri için de saatler geçmek bilmez. Herkes Sevilay ve Melek’e destek olmaya çalışır. Halil ve Hikmet arasındaki iş birliği sürerken Canan ve Bünyamin de Halil’in peşindedir. Aralarında soğuk rüzgarlar esmesine rağmen Canan ve Bünyamin, Tahsinlere durumu belli etmemeye çalışır. Peri, Cihan’a yakın olmak için her yolu denemektedir. Amacına ulaşmak için sinsi planlar yapmaktan geri durmaz. Sumru, nihayet bütün çocuklarıyla kavuşmuşken oğlunu kaybetme korkusuyla karşı karşıyadır. Nuh ise yaşam mücadelesi verirken bile ailesine sevgisini belli edecektir.