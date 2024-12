Yayınlanma: 19.12.2024 - 20:28

Güncelleme: 19.12.2024 - 20:29

En Şiddetli Sene filminin yönetmen koltuğunda J.C. Chandor oturuyor. En Şiddetli Sene filminin senaristliği J.C. Chandor üstleniyor. Peki, En Şiddetli Sene filminin konusu ne? En Şiddetli Sene filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

EN ŞİDDETLİ SENE FİLMİNİN KONUSU NE?

1981 yılının kışında, New York'ta geçen gerilim dolu hikayede göçmen bir ailenin yaşamına odaklanıyor. New York şehri tarihinin en çetin dönemini geçirirken New York'a yerleşen Anna ve Abel Morales çifti karşılarına çıkan fırsatları değerlendirip bir yandan işlerini büyütürken, diğer yandan şehrin yolsuzluk, şiddet ve suç sarmalında ayakta kalmaya çalışmaktadır. Petrol sektöründe çalışan Abel, piyasanın şartlarının ve rakiplerinin acımasızlığını keşfeder. Sonrasında mücadele edebilmek için tek yolun en az onlar kadar vahşi olmaktan geçtiğini fark eder. Abel yasal yolları bırakıp ailesi için kurduğu tüm düzeni yok edecek olan bu tehditlere karşı savaşmak zorunda kalacaktır.

EN ŞİDDETLİ SENE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Oscar Isaac

Jessica Chastain

albert Brooks

David Oyelowo

Alessandro Nivola

Christopher Abbott

EN ŞİDDETLİ SENE FİLMİNİN IMDB PUNI KAÇ?

En Şiddetli Sene filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.