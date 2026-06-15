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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 15 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 15 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

15.06.2026 09:22:00
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Haber Merkezi
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 15 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 15 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar vatandaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "15 Haziran 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 15 Haziran 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar...

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15 HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:21:06  38.4235   -.-  2.2  -.-   HACIHUSEYINLER-BASKIL (ELAZIG)                

08:13:35  38.9802   -.-  2.0  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)             

07:36:28  39.2178  -.-  1.4  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                       

07:29:30  38.9840    -.-  2.9  2.8   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)             

07:06:19  39.9887    -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                    

07:03:09  38.7157   -.-  2.2  -.-   ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS)                   

06:42:38  39.2308 -.-  2.2  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                       

06:28:45  39.2915    -.-  0.4  -.-   YAVU-SIMAV (KUTAHYA)                          

05:36:14  40.1443  -.-  1.9  -.-   YENIKOY-(BILECIK)                             

05:18:19  39.2553    -.-  1.5  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                      

05:00:27  38.9810  -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)             

04:54:36  38.9862  -.-  3.0  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)             

04:35:04  38.2302   -.-  1.0  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                     

04:31:49  38.1493   -.-  0.6  -.-   YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)                 

04:30:56  37.0717 -.-  1.4  -.-   KIYRA-ULA (MUGLA)                             

04:14:36  35.9867   -.-  1.2  -.-   AKDENIZ                                       

04:08:24  39.6652    -.-  0.9  -.-   EGE DENIZI                                    

03:40:48  41.4192  -.-  2.1  -.-   GURCISTAN                                     

03:34:37  39.2380   -.-  1.4  -.-   HACET-KIRKAGAC (MANISA)                       

02:52:34  41.6063  -.-  1.3  -.-   BULGARISTAN                                   

02:47:58  40.3435 -.-  1.1  -.-   EGE DENIZI                                    

02:25:08  40.2350  -.-  1.2  -.-   KIZILELMA-ALMUS (TOKAT)                       

02:07:47  40.8328   -.-  1.1  -.-   ADALAR (ISTANBUL)                             

01:51:09  38.4722   -.-  1.5  -.-   SIVRICE (ELAZIG)                              

01:50:49  38.8450    -.-  3.3  3.6   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                 

01:35:08  39.7565  -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                    

01:11:03  39.2255   -.-  1.8  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                       

00:54:31  39.2425 -.-  1.4  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                       

00:48:26  39.8898    -.-  1.3  -.-   EGE DENIZI                                    

00:32:56  39.2468   -.-  1.7  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                       

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