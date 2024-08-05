Beklenmedik İhanet filminin konusu ne? Beklenmedik İhanet filminin oyuncuları kim?
Beklenmedik İhanet (Golden Job) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Beklenmedik İhanet filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Beklenmedik İhanet filminin konusu ne? Beklenmedik İhanet filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Beklenmedik İhanet filminin yönetmen koltuğunda Kar Lok Chin oturuyor. Filmin senaristliğini Kar Lok Chin, Cheng Ekin üstleniyor. Peki, Beklenmedik İhanet filminin konusu ne? Beklenmedik İhanet filminin oyuncuları kim?
BEKLENMEDİK İHANET FİLMİNİN KONUSU NE?
Lion , Crater , Bill ve Mouse birbirlerini koruyup kollayan ekip halinde çalışan yetim insanlardır. Her türlü işi yapmaktadırlar. Onlara aslında bir grup paralı askerde diyebiliriz. Süper bir soygun gerçekleştirmek için tekrar bir araya gelen ekibin ihtiyacı olan mülteci kampını korumak için bir yabancı istihbarat teşkilatı tarafından tutulan aynı zamanda değerli ilaçları taşıyan bir minibüsü kaçırmaya karar verirler. Ancak kamyonun çalınan altın külçeleri ile dolu olduğunu anladıklarında işler çok çabuk değişecektir.
BEKLENMEDİK İHANET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ekin Cheng
Sergej Onopko
Björn Freiberg
Jordan Chan
David Torok
Temur Mamisashvili
Kar Lok Chin
Kyle Shapiro
BEKLENMEDİK İHANET FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Beklenmedik İhanet filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.
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