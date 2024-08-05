Yayınlanma: 05.08.2024 - 10:00

Güncelleme: 05.08.2024 - 10:00

Beklenmedik İhanet filminin yönetmen koltuğunda Kar Lok Chin oturuyor. Filmin senaristliğini Kar Lok Chin, Cheng Ekin üstleniyor. Peki, Beklenmedik İhanet filminin konusu ne? Beklenmedik İhanet filminin oyuncuları kim?

BEKLENMEDİK İHANET FİLMİNİN KONUSU NE?

Lion , Crater , Bill ve Mouse birbirlerini koruyup kollayan ekip halinde çalışan yetim insanlardır. Her türlü işi yapmaktadırlar. Onlara aslında bir grup paralı askerde diyebiliriz. Süper bir soygun gerçekleştirmek için tekrar bir araya gelen ekibin ihtiyacı olan mülteci kampını korumak için bir yabancı istihbarat teşkilatı tarafından tutulan aynı zamanda değerli ilaçları taşıyan bir minibüsü kaçırmaya karar verirler. Ancak kamyonun çalınan altın külçeleri ile dolu olduğunu anladıklarında işler çok çabuk değişecektir.

BEKLENMEDİK İHANET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ekin Cheng

Sergej Onopko

Björn Freiberg

Jordan Chan

David Torok

Temur Mamisashvili

Kar Lok Chin

Kyle Shapiro

BEKLENMEDİK İHANET FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Beklenmedik İhanet filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.