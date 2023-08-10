Son Üç Gün filminin konusu ne? Son Üç Gün filminin oyuncuları kim?
Son Üç Gün (3 Days to Kill) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Son Üç Gün filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Son Üç Gün filminin konusu ne? Son Üç Gün filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Son Üç Gün filminin yönetmen koltuğunda McG oturuyor. Senaristliğini Luc Besson ve Adi Hasak üstleniyor. Peki, Son Üç Gün filminin konusu ne? Son Üç Gün filminin oyuncuları kim?
SON ÜÇ GÜN FİLMİNİN KONUSU NE?
Deneyimli CIA ajanı Ethan Renner (Kevin Costner) Kurt lakaplı ünlü bir silah kaçakçısını yakalama operasyonunda görevlendirilir. Renner kaçakçıyı vurur, ancak yakalayamaz. Bu önemli görevin ardından kanser olduğunu ve çok az ömrü kaldığını öğrenir. Bu süre zarfında görevi nedeniyle kendisinden uzak tuttuğu eski karısı (Connie Nielsen) ve genç kızının (Hailee Steinfeld) yaşadığı Paris'e gider, bir yandan kızıyla arasını düzeltmeye, diğer yandan da tehlikeli teröristi yakalamak zorundadır.
SON ÜÇ GÜN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kevin Costner - Ethan Renner
Amber Heard - Vivi Delay
Hailee Steinfeld - Zooey Renner
Connie Nielsen - Christine Renner
Tómas Lemarquis - The Albino
Richard Sammel - The Wolf
Eriq Ebouaney - Jules
Jonas Bloquet - Hugh
Marc Andréoni - Mitat Yılmaz
Bruno Ricci - Guido
Raymond J. Barry - CIA Yöneticisi
Eric Naggar
Rob Roy Fitzgerald
Alison Valence - Sumia
Patty Hannock - Müdür
Philippe Reyno - Genç Ajan
Xavier Lemaître - Bankacı
Scott Burn
Omid Zader
Michaël Vander-Meiren - Jacques
Joakhim Sigue - Abbate
Frederick Malahieude
Mai Anh Le - Yasmin
Lamont Thompson
Shane Woodward - Ajan Axel
Rupert Wynne-James - Hugh'un Babası
Marie Guillard
Ilyana Delaruelle
Laure Gouget - Otobüsteki Kızın Annesi
David Coburn
Milutin Miloševic
Pete Chaffey - Ajan
Axel Keravec - Otobüsteki Kız
Big John - Louis
James Owen
Dragana Atlija - Tennis Kadın
Radoje Jelic
Romane Ferreira - Genç Zooey
Adrian Martinez
Sasha Alexander
Fabian Wolfrom
Anaïs Parello
Natalya Tereshkova
Yvonne Gradelet
Denis Yakovlev
SON ÜÇ GÜN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin bazı sahneleri Luc Besson'un kurduğu yeni sinema stüdyosu Cité du Cinéma'da çekilirken, çekimlerin bazı bölümleri Sırbistan'ın Belgrad şehrinde gerçekleştirildi.
SON ÜÇ GÜN FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Son Üç Gün filmi 2014 yılında çekildi.
SON ÜÇ GÜN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Son Üç Gün filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.
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