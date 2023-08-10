Yayınlanma: 10.08.2023 - 10:39

Güncelleme: 10.08.2023 - 10:39

Son Üç Gün filminin yönetmen koltuğunda McG oturuyor. Senaristliğini Luc Besson ve Adi Hasak üstleniyor. Peki, Son Üç Gün filminin konusu ne? Son Üç Gün filminin oyuncuları kim?

SON ÜÇ GÜN FİLMİNİN KONUSU NE?

Deneyimli CIA ajanı Ethan Renner (Kevin Costner) Kurt lakaplı ünlü bir silah kaçakçısını yakalama operasyonunda görevlendirilir. Renner kaçakçıyı vurur, ancak yakalayamaz. Bu önemli görevin ardından kanser olduğunu ve çok az ömrü kaldığını öğrenir. Bu süre zarfında görevi nedeniyle kendisinden uzak tuttuğu eski karısı (Connie Nielsen) ve genç kızının (Hailee Steinfeld) yaşadığı Paris'e gider, bir yandan kızıyla arasını düzeltmeye, diğer yandan da tehlikeli teröristi yakalamak zorundadır.

SON ÜÇ GÜN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kevin Costner - Ethan Renner

Amber Heard - Vivi Delay

Hailee Steinfeld - Zooey Renner

Connie Nielsen - Christine Renner

Tómas Lemarquis - The Albino

Richard Sammel - The Wolf

Eriq Ebouaney - Jules

Jonas Bloquet - Hugh

Marc Andréoni - Mitat Yılmaz

Bruno Ricci - Guido

Raymond J. Barry - CIA Yöneticisi

Eric Naggar

Rob Roy Fitzgerald

Alison Valence - Sumia

Patty Hannock - Müdür

Philippe Reyno - Genç Ajan

Xavier Lemaître - Bankacı

Scott Burn

Omid Zader

Michaël Vander-Meiren - Jacques

Joakhim Sigue - Abbate

Frederick Malahieude

Mai Anh Le - Yasmin

Lamont Thompson

Shane Woodward - Ajan Axel

Rupert Wynne-James - Hugh'un Babası

Marie Guillard

Ilyana Delaruelle

Laure Gouget - Otobüsteki Kızın Annesi

David Coburn

Milutin Miloševic

Pete Chaffey - Ajan

Axel Keravec - Otobüsteki Kız

Big John - Louis

James Owen

Dragana Atlija - Tennis Kadın

Radoje Jelic

Romane Ferreira - Genç Zooey

Adrian Martinez

Sasha Alexander

Fabian Wolfrom

Anaïs Parello

Natalya Tereshkova

Yvonne Gradelet

Denis Yakovlev

SON ÜÇ GÜN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin bazı sahneleri Luc Besson'un kurduğu yeni sinema stüdyosu Cité du Cinéma'da çekilirken, çekimlerin bazı bölümleri Sırbistan'ın Belgrad şehrinde gerçekleştirildi.

SON ÜÇ GÜN FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Son Üç Gün filmi 2014 yılında çekildi.

SON ÜÇ GÜN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Son Üç Gün filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.