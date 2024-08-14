Squid Game yeni sezon ne zaman başlıyor? Squid Game 2. Sezon ne zaman?
Netfix dizisi Squid Game'in ilk sezonu 2021 yılında izleyiciyle buluştu. İlk 28 günde 1,65 milyar izlenmeye ulaşan yapım, platformun en popüler dizisi oldu. Peki, Squid Game yeni sezon ne zaman başlıyor? Squid Game 2. Sezon ne zaman?
2022 yılında 14 Emmy ödülüne aday gösterildi ve bunlardan altısını kazandı. Uzun süredir merakla beklenen Sguid Game yeni sezon tarihi Netflix Türkiye tarafından duyuruldu. Peki, Squid Game yeni sezon ne zaman başlıyor? Squid Game 2. Sezon ne zaman?
SQUID GAME 2. SEZON NE ZAMAN?
Netflix’in ilk sezonuyla oldukça konuşulan dizisi Squid Game’den hayranlarını sevindiren haber geldi. Netflix 2. sezon tarihi belli oldu.
Yeni sezonda Seong Gi-Hun’un (Lee Jung-jae) intikam arayışını ve oyuna tekrardan katılışını konu edinen yapım, 26 Aralık 2024 tarihinde yayınlanacak.
3. VE FİNAL SEZONU İÇİN ONAY ALDI
Ayrıca dizi, 2. sezonun ardından 3. ve final sezonu için de onay aldı. Buna göre, dizinin hikayesi 2025 yılında sona erecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Yuvama dönüyorum’ diyerek açıkladı
- 'Dinamitle kırılacak kuvvete sahip'
- Eksi netle istediği bölüme yerleşti!
- 'Tuzu da çürüttünüz!'
- Erbakan'ın suçlamasına Çelik'ten yanıt!
- 15 başkan, 2 vekil AKP'ye geçiyor!
- En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor?
- Yakında evlenecek olan 3 burç: Bu burçların bahtı açık
- AKP trolü Bölükbaşı’nın arama geçmişi ortaya çıktı
- CHP, AKP’yle farkı büyük açtı!