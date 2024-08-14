Yayınlanma: 14.08.2024 - 09:59

Güncelleme: 14.08.2024 - 09:59

2022 yılında 14 Emmy ödülüne aday gösterildi ve bunlardan altısını kazandı. Uzun süredir merakla beklenen Sguid Game yeni sezon tarihi Netflix Türkiye tarafından duyuruldu. Peki, Squid Game yeni sezon ne zaman başlıyor? Squid Game 2. Sezon ne zaman?

SQUID GAME 2. SEZON NE ZAMAN?

Netflix’in ilk sezonuyla oldukça konuşulan dizisi Squid Game’den hayranlarını sevindiren haber geldi. Netflix 2. sezon tarihi belli oldu.

Yeni sezonda Seong Gi-Hun’un (Lee Jung-jae) intikam arayışını ve oyuna tekrardan katılışını konu edinen yapım, 26 Aralık 2024 tarihinde yayınlanacak.

3. VE FİNAL SEZONU İÇİN ONAY ALDI

Ayrıca dizi, 2. sezonun ardından 3. ve final sezonu için de onay aldı. Buna göre, dizinin hikayesi 2025 yılında sona erecek.