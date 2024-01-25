Survivor All Star'da Ödül oyununu kim kazandı? All Star'da son olaylar ne?
Survivor Allstar'da ödül oyununu kimin kazandığı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Oynanacak olan son Ödül oyununun ardından elenen son isim de belli olacak. Peki, Survivor All Star'da Ödül oyununu kim kazandı? All Star'da son olaylar ne?
Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'ın 2023 sezonu devam ediyor. İzleyiciler son ödül oyununu kimin kazandığını merak ediyor. Peki, Survivor All Star'da Ödül oyununu kim kazandı? All Star'da son olaylar ne?
SURVİVOR ALL STAR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Uzun süredir ödül kazanamayan kırmızı takım son ödül oyununu kazanarak açlığına son verdi. Mücadelede 6-6'lık beraberlik sonucunu Ersin'in puanıyla bozan Kırmızı Takım, ödülü kazandı.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu’ya gol atan karar
- Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
- Malatya'da korkutan deprem!
- Bahçelerinde servet bulan çiftin mutluluğu kısa sürdü
- Elif Şafak’tan intihal kararına yanıt geldi!
- Demir çelik devi üretimi durdurdu
- Bağımsız aday olduğunu açıkladı!
- Bakanlara emekli maaşı talimatı
- Buket Aydın, Şahan Gökbakar ve eşini hedef aldı!
- Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı kararı doğru mu?