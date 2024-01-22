Yayınlanma: 22.01.2024 - 14:29

Güncelleme: 22.01.2024 - 14:29

Survivor Allstar'da yapılan acil durum konseyinin ardından kadroya hem yeni isimler dahil oldu hem de takımlar arasında değişiklikler yapıldı. Yedekler arasından kadroya giren isimlerden biri olan Yağmur Banda'nın kim olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Yağmur Banda'nın hangi sezonda Survivor'da yarıştığı araştırılıyor. Peki, Survivor Allstar yarışmacısı Yağmur Banda kim, nereli? Yağmur Banda hangi sezonda yarıştı?

YAĞMUR BANDA KİM?

Yağmur Banda, 11 Ekim 1998 tarihinde dünyaya geldi. Tekvando Türkiye şampiyonluğu bulunan Yağmur, aslen İzmirli.

YAĞMUR BANDA ALLSTAR'DA HANGİ TAKIMA DAHİL OLDU?

Yağmur Banda 20 Ocak'ta yapılan acil durum konseyinin adından 21 Ocak'ta Allstar kadrosuna dahil oldu. Yağmur 2024 Allstar'da kırmızı takımda yarışacak.

YAĞMUR BANDA HANGİ SEZONDA YARIŞTI?

Yağmur Banda, Survivor 2018 All Starlar-Gönüllüler yarışmasında yer aldı.