Yayınlanma: 22.01.2024 - 14:09

Güncelleme: 22.01.2024 - 14:09

Survivor Allstar'da mavi takım yarışmacılarından Seda Aktuğlu'nun vedasının ardından takımlar büyük bir heyecanla üçüncü haftaya başladı. Yapılan acil durum konseyinin ardından yeni isimler dahil olurken takımlar arasında transferler de yapıldı. Büyük değişikliklerin yaşandığı haftada iki dokunulmazlık oyunu da geride kaldı. Böylece üçüncü haftanın eleme adaylarından ikisi belirlenmiş oldu. Peki, Survivor Allstar'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? Survivor'da kadroya kim dahil oldu? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR'DA KADROYA KİMLER DAHİL OLDU?

Survivorda takımlarda oyuncu değişikliği yapıldı. Buna göre mavi takımdan Yunus Emre ve kırmızı takımdan Berna takım değiştirdi. Mavi takıma yedeklerden Aysu Keskin, kırmızı takıma ise Yağmur Banda dahil oldu.

SURVIVOR ALLSTAR'DA HAFTANIN İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAYBETTİ?

Kırmızı takım 6-3 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve 12-7 dokunulmazlık oyununu kaybetti.

İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da gerçekleşen ada konseyinde Sercan 6 oy alarak eleme adayı oldu. Bozok 2 oy, Ersin 4 oy ve Özgür 1 oy aldı.

SURVIVOR ALLSTAR'DA HAFTANIN İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAYBETTİ?

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun kazananı ise mavi takım oldu.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Sinirlerin gerildiği bölümde gecenin kaybedeni kırmızı takım oylamaya gitti. Oylamanın sonunda Bozok ve Özgür aynı sayıda oyu aldı. Böylece kırmızı takımın kaptanı eleme adayı olacak ismi belirledi. Kaptan olan Özgür eleme adayı olarak Bozok'u seçti. Böylece haftanın ikinci eleme adayı da Bozok oldu.