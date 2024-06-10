Survivor All Star'da son düello! Survivor'da kim elendi? Son düelloda adaya veda eden yarışmacı kim oldu?

Survivor All Star 2024'te son düello heyecanı yaşandı. Finale ramak kala sistem değişikliğine gidildi ve bu geceden sonra düello yapılmayacağı açıklandı. Böylece, bu gece gerçekleşen düello Survivor 2024 sezonunun son düellosu oldu. Peki, Survivor'da kim elendi? Son düelloda adaya veda eden yarışmacı kim oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.06.2024 - 00:42
Survivor All Star'da son düello! Survivor'da kim elendi? Son düelloda adaya veda eden yarışmacı kim oldu?
Abone Ol google-news

Survivor'da eleme heyecanı bu kez bambaşka yaşandı. Haftalardır süren düelloların sonuncusu bu gece gerçekleşti. Son kez düelloda karşı karşıya gelen 4 yarışmacıdan biri adaya ve Survivor'da şampiyon olma hayallerine veda etti. 

Kimin eleneceği ise her zamankinden çok daha fazla merak ediliyordu çünkü düellodaki isimler en güçlü yarışmacılardan oluşuyordu. Peki, Survivor'da kim elendi? Son düelloda adaya veda eden yarışmacı kim oldu? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR'DA SON DÜELLO: BU GECE KİM ELENECEK?

Survivor All Star'da ilk dokunulmazlık kolyesini Batuhan Karacakaya, ikinci kolyeyi ise Ogeday Girişken kazanmıştı. Seda Ocak, Avatar Atakan, Yunus Emre Özden ve Nefise Karatay düelloda karşılaştı. Adaya veda edecek yarışmacı ise bu gecenin sonunda belli oldu.

NEFİSE - YUNUS EMRE DÜELLOSU

Düellonun ilk turunda Nefise ile Yunus Emre karşı karşıya geldi. Bu turu kazanan isim adaylıktan adını sildirerek rahat bir nefes aldı. Kaybeden ise finalde yeniden yarıştı. Bu karşılaşmanın kazanı ise mükemmel bir performans göstererek 5-0'lık skorla Nefise Karatay oldu.

ATAKAN - SEDA DÜELLOSU

Atakan ile Seda diğer eşleşmenin iki ismi. Kimin kazandığı ise günün en çok merak edilen konusu. 4-0 geriden gelen Seda bu skordan sonra adeta atak yaptı. 5 sayı üst üste alarak 5-4'lük skorla kazanan Seda Ocak oldu. Atakan ise finalde Yunus Emre tekrar yarıştı.

ELEME GECESİ FİNALİ: ATAKAN - YUNUS EMRE DÜELLOSU

İlk turu geçemeyen Yunus Emre ve Atakan finalde karşı karşıya gelerek gitme kalma savaşı verdi. Bu turda elenen Survivor'a veda eden isim oldu. 5-3'lük skorla kazanan Avatar Atakan oldu. Atakan, İstanbul turunda yerini almayı başardı. Böylelikle Survivor'da elenen isim Yunus Emre oldu.


survivor haberleri survivor all star haberleri Survivor 2024 haberleri Survivor 2024 All Star haberleri Survivor All Star final haberleri Survivor All Star final ne zaman haberleri survivor dokunulmazlık oyunu haberleri survivor düello haberleri survivor eleme adayları haberleri

İlgili Haberler

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Haziran'da kim kazandı?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Haziran'da kim kazandı?
Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? All Star'da finalistler kim oldu?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? All Star'da finalistler kim oldu?
Survivor'da finale giden yol: Acil durum konseyinde son hafta belli oluyor...

Survivor'da finale giden yol: Acil durum konseyinde son hafta belli oluyor...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler