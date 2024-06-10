Survivor All Star'da son düello! Survivor'da kim elendi? Son düelloda adaya veda eden yarışmacı kim oldu?
Survivor All Star 2024'te son düello heyecanı yaşandı. Finale ramak kala sistem değişikliğine gidildi ve bu geceden sonra düello yapılmayacağı açıklandı. Böylece, bu gece gerçekleşen düello Survivor 2024 sezonunun son düellosu oldu. Peki, Survivor'da kim elendi? Son düelloda adaya veda eden yarışmacı kim oldu?
Survivor'da eleme heyecanı bu kez bambaşka yaşandı. Haftalardır süren düelloların sonuncusu bu gece gerçekleşti. Son kez düelloda karşı karşıya gelen 4 yarışmacıdan biri adaya ve Survivor'da şampiyon olma hayallerine veda etti.
Kimin eleneceği ise her zamankinden çok daha fazla merak ediliyordu çünkü düellodaki isimler en güçlü yarışmacılardan oluşuyordu. Peki, Survivor'da kim elendi? Son düelloda adaya veda eden yarışmacı kim oldu? İşte ayrıntılar...
SURVİVOR'DA SON DÜELLO: BU GECE KİM ELENECEK?
Survivor All Star'da ilk dokunulmazlık kolyesini Batuhan Karacakaya, ikinci kolyeyi ise Ogeday Girişken kazanmıştı. Seda Ocak, Avatar Atakan, Yunus Emre Özden ve Nefise Karatay düelloda karşılaştı. Adaya veda edecek yarışmacı ise bu gecenin sonunda belli oldu.
NEFİSE - YUNUS EMRE DÜELLOSU
Düellonun ilk turunda Nefise ile Yunus Emre karşı karşıya geldi. Bu turu kazanan isim adaylıktan adını sildirerek rahat bir nefes aldı. Kaybeden ise finalde yeniden yarıştı. Bu karşılaşmanın kazanı ise mükemmel bir performans göstererek 5-0'lık skorla Nefise Karatay oldu.
ATAKAN - SEDA DÜELLOSU
Atakan ile Seda diğer eşleşmenin iki ismi. Kimin kazandığı ise günün en çok merak edilen konusu. 4-0 geriden gelen Seda bu skordan sonra adeta atak yaptı. 5 sayı üst üste alarak 5-4'lük skorla kazanan Seda Ocak oldu. Atakan ise finalde Yunus Emre tekrar yarıştı.
ELEME GECESİ FİNALİ: ATAKAN - YUNUS EMRE DÜELLOSU
İlk turu geçemeyen Yunus Emre ve Atakan finalde karşı karşıya gelerek gitme kalma savaşı verdi. Bu turda elenen Survivor'a veda eden isim oldu. 5-3'lük skorla kazanan Avatar Atakan oldu. Atakan, İstanbul turunda yerini almayı başardı. Böylelikle Survivor'da elenen isim Yunus Emre oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'a sarılmıştı, bakın kim çıktı!
- 'Erken seçim' anketinde şaşırtan sonuç
- Kayıp kadın, devasa pitonun midesinde bulundu!
- Ali Koç yeniden Fenerbahçe başkanı!
- Yabancılar Carry Trade ile nasıl para kazanıyor?
- İşte ilk sandık sonuçları
- Tuncel Kurtiz'in mezarının hali gündem oldu!
- Fenerbahçe kongresinde oy sayımına başlandı
- 'Karaciğer nakline kadar varabiliyor...'
- Erdoğan'dan 'elektronik sigara' çıkışı