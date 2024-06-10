Survivor All Star'da son düello! Survivor'da kim elendi? Son düelloda adaya veda eden yarışmacı kim oldu?

Yayınlanma: 10.06.2024 - 00:42

Güncelleme: 10.06.2024 - 00:42

Survivor'da eleme heyecanı bu kez bambaşka yaşandı. Haftalardır süren düelloların sonuncusu bu gece gerçekleşti. Son kez düelloda karşı karşıya gelen 4 yarışmacıdan biri adaya ve Survivor'da şampiyon olma hayallerine veda etti.

Kimin eleneceği ise her zamankinden çok daha fazla merak ediliyordu çünkü düellodaki isimler en güçlü yarışmacılardan oluşuyordu. Peki, Survivor'da kim elendi? Son düelloda adaya veda eden yarışmacı kim oldu? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR'DA SON DÜELLO: BU GECE KİM ELENECEK?

Survivor All Star'da ilk dokunulmazlık kolyesini Batuhan Karacakaya, ikinci kolyeyi ise Ogeday Girişken kazanmıştı. Seda Ocak, Avatar Atakan, Yunus Emre Özden ve Nefise Karatay düelloda karşılaştı. Adaya veda edecek yarışmacı ise bu gecenin sonunda belli oldu.

NEFİSE - YUNUS EMRE DÜELLOSU

Düellonun ilk turunda Nefise ile Yunus Emre karşı karşıya geldi. Bu turu kazanan isim adaylıktan adını sildirerek rahat bir nefes aldı. Kaybeden ise finalde yeniden yarıştı. Bu karşılaşmanın kazanı ise mükemmel bir performans göstererek 5-0'lık skorla Nefise Karatay oldu.

ATAKAN - SEDA DÜELLOSU

Atakan ile Seda diğer eşleşmenin iki ismi. Kimin kazandığı ise günün en çok merak edilen konusu. 4-0 geriden gelen Seda bu skordan sonra adeta atak yaptı. 5 sayı üst üste alarak 5-4'lük skorla kazanan Seda Ocak oldu. Atakan ise finalde Yunus Emre tekrar yarıştı.

ELEME GECESİ FİNALİ: ATAKAN - YUNUS EMRE DÜELLOSU

İlk turu geçemeyen Yunus Emre ve Atakan finalde karşı karşıya gelerek gitme kalma savaşı verdi. Bu turda elenen Survivor'a veda eden isim oldu. 5-3'lük skorla kazanan Avatar Atakan oldu. Atakan, İstanbul turunda yerini almayı başardı. Böylelikle Survivor'da elenen isim Yunus Emre oldu.