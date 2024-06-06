Yayınlanma: 06.06.2024 - 00:34

Güncelleme: 06.06.2024 - 00:34

Survivor All Star 2024'te haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayını belirlemek için yarışmacılar parkurlardaki yerlerini aldı. Heyecan dolu mücadelelerin yaşandığı bu eleme oyunları, nefesleri keserken adada gerilimi artırdı.

Özellikle dokunulmazlık oyunları, takımlar arasındaki rekabetin en üst seviyeye çıktığı anlardı. 5 Haziran Çarşamba günü oynanan üçüncü dokunulmazlık oyunu ise bu gerilimin zirveye çıktığı bir döneme denk geldi. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu ve kolyeyi kim kazandı? Survivor All Star'da 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR SON BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU VE KOLYESİNİ KİM KAZANDI?

Büyük finale adım adım yaklaşılan Survivor All Star 2024'ün yeni bölümünde yarışmacılar, haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadelede Batuhan, finalde Yunus Emre'ye karşı oynadığı maçı 3-0 kazanarak dokunulmazlığın sahibi oldu. Bu zaferiyle Batuhan, adada kalma şansını bir kez daha artırdı ve yarışmanın gidişatında önemli bir avantaj elde etti.

SURVİVOR ALL STAR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın en düşük parkur performansına sahip olan yarışmacı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı ve bu aday SEDA oldu.

SURVİVOR ALL STAR 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kazanan isim Batuhan'ın seçimiyle 4. aday NEFİSE oldu.