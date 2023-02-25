Survivor bu akşam var mı? Survivor 2023 yeni bölümü ne zaman?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve güçlü yarışmacı kadrosuyla dikkat çeken yarışma Survivor 2023'e Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilmişti. Yarışmanın izleyicileri Survivor 2023'ün yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak etmeye başladı. Peki, Survivor bu akşam var mı? Survivor 2023 yeni bölümü ne zaman? Survivor devam edecek mi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 12:21
Survivor bu akşam var mı? Survivor 2023 yeni bölümü ne zaman?
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler nedeniyle dizilerin yeni bölümlerine ara verilirken yarışma programlarınada ara verilmişti. Deprem felaketi sonrası kanallar yeni yeni normal yayın hayatına dönmeye başladı. Dizilerin eski bölümleri ve filmler yayınlanmaya başladı. Yeni bir haftaya girilmesiyle birlikte Survivor 2023'ün yeni bölümü araştırılmaya başladı. İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 2023 BUGÜN VAR MI?

Survivor 2023 yarışmasına deprem felaketlerinden sonra ara verilmişti. TV8 kanalı tarafından yayınlanan 25 Şubat Cumartesi yayın akışına göre Survivor 2023 yarışması bu akşam saat 20:00 'de ekranlara gelecek.

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Doğduğun Ev Kaderindir

10:00 Sıfırıncı Gün

12:15 Tuzak

14:15 Kırmızı Oda

18:30 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023

00:15 Dizi


survivor Survivor 2023 survivor kim elendi

İlgili Haberler

Survivor'da kim elendi? Survivor 2023'e kim veda etti? 23 Şubat 2023 Survivor'da kim gitti?

Survivor'da kim elendi? Survivor 2023'e kim veda etti? 23 Şubat 2023 Survivor'da kim gitti?
Acun Ilıcalı paylaşmıştı: Survivor yarışmacılarının 'depremi öğrendiği anların' yayımlanmasına sosyal medyadan tepki yağdı

Acun Ilıcalı paylaşmıştı: Survivor yarışmacılarının 'depremi öğrendiği anların' yayımlanmasına sosyal medyadan tepki yağdı
Survivor bu akşam var mı? Survivor 2023 yeni bölümü ne zaman? Survivor yarışmacıları depremi duyunca ne tepki verdi?

Survivor bu akşam var mı? Survivor 2023 yeni bölümü ne zaman? Survivor yarışmacıları depremi duyunca ne tepki verdi?

En Çok Okunan Haberler