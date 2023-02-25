Survivor bu akşam var mı? Survivor 2023 yeni bölümü ne zaman?
TV8 ekranlarında yayınlanan ve güçlü yarışmacı kadrosuyla dikkat çeken yarışma Survivor 2023'e Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilmişti. Yarışmanın izleyicileri Survivor 2023'ün yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak etmeye başladı. Peki, Survivor bu akşam var mı? Survivor 2023 yeni bölümü ne zaman? Survivor devam edecek mi?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler nedeniyle dizilerin yeni bölümlerine ara verilirken yarışma programlarınada ara verilmişti. Deprem felaketi sonrası kanallar yeni yeni normal yayın hayatına dönmeye başladı. Dizilerin eski bölümleri ve filmler yayınlanmaya başladı. Yeni bir haftaya girilmesiyle birlikte Survivor 2023'ün yeni bölümü araştırılmaya başladı. İşte ayrıntılar...
SURVİVOR 2023 BUGÜN VAR MI?
Survivor 2023 yarışmasına deprem felaketlerinden sonra ara verilmişti. TV8 kanalı tarafından yayınlanan 25 Şubat Cumartesi yayın akışına göre Survivor 2023 yarışması bu akşam saat 20:00 'de ekranlara gelecek.
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 Sıfırıncı Gün
12:15 Tuzak
14:15 Kırmızı Oda
18:30 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023
00:15 Dizi
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