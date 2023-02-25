Survivor bu akşam var mı? Survivor 2023 yeni bölümü ne zaman?

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 12:21

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 12:21

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler nedeniyle dizilerin yeni bölümlerine ara verilirken yarışma programlarınada ara verilmişti. Deprem felaketi sonrası kanallar yeni yeni normal yayın hayatına dönmeye başladı. Dizilerin eski bölümleri ve filmler yayınlanmaya başladı. Yeni bir haftaya girilmesiyle birlikte Survivor 2023'ün yeni bölümü araştırılmaya başladı. İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 2023 BUGÜN VAR MI?

Survivor 2023 yarışmasına deprem felaketlerinden sonra ara verilmişti. TV8 kanalı tarafından yayınlanan 25 Şubat Cumartesi yayın akışına göre Survivor 2023 yarışması bu akşam saat 20:00 'de ekranlara gelecek.

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Doğduğun Ev Kaderindir

10:00 Sıfırıncı Gün

12:15 Tuzak

14:15 Kırmızı Oda

18:30 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023

00:15 Dizi