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Survivor'da bireysel dokunulmazlığı oyunu kim kazandı? 10 Haziran Çarşamba günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da bireysel dokunulmazlığı oyunu kim kazandı? 10 Haziran Çarşamba günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?

11.06.2026 00:38:00
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Haber Merkezi
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Survivor'da bireysel dokunulmazlığı oyunu kim kazandı? 10 Haziran Çarşamba günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor 2026’da 10 Haziran akşamı oynanan haftanın üçüncü ve son bireysel dokunulmazlık oyunu, büyük heyecana ve kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Peki, Survivor'da bireysel dokunulmazlığı oyunu kim kazandı? 10 Haziran Çarşamba günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?
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Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler sezonunda finale kısa bir süre kala yarışmacılar bireysel mücadelelerine devam etti. Peki, Survivor'da bireysel dokunulmazlığı oyunu kim kazandı? 10 Haziran Çarşamba günü Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

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SURVİVOR'DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2026’nın 10 Haziran akşamı yayınlanan bölümünde haftanın üçüncü ve son bireysel dokunulmazlık oyunu gerçekleştirildi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı mücadelede rakiplerine üstünlük sağlayan Mert Nobre, gecenin galibi olarak bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da bu haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayları olarak Sercan ve Nefise belirlendi.

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