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Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 8 Haziran Pazar günü Survivor'da neden eleme oyunu oynanmadı?

Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 8 Haziran Pazar günü Survivor'da neden eleme oyunu oynanmadı?

8.06.2025 22:42:00
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Haber Merkezi
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Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 8 Haziran Pazar günü Survivor'da neden eleme oyunu oynanmadı?

Survivor 2025 All Star-Gönüllüler'de aylar süren zorlu maraton sona yaklaşırken, büyük final öncesi eleme heyecanı da tüm hızıyla başladı. Peki, Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 8 Haziran günü Survivor'da neden eleme oyunu oynanmadı?

Survivor'da büyük finale sayılı günler kala, ilk finalist Batuhan olarak belirlendi. İzleyiciler diğer finalist adaylarını merakla beklerken, önceki gün milli maç nedeniyle eleme oyunlarına ara verildi. Peki, Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 8 Haziran günü Survivor'da neden eleme oyunu oynanmadı?


8 HAZİRAN GÜNÜ SURVIVOR'DA NEDEN ELEME OYUNU OYNANMADI?

Survivor 2025 All Star-Gönüllüler’in yeni bölümü bu akşam saat 20.00'de ekranlara geldi ancak TV8 yayın akışına göre saat 22.00'de başlayan Portekiz - İspanya UEFA Uluslar Ligi Final maçı nedeniyle Survivor bölümü erken sona erdi. Bu nedenle, bu akşam Survivor'da eleme oyunları oynanmadı.

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