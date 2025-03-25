Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Mart Survivor'da eleme adayı kim oldu?
Survivor'da kadınlar haftası heyecanı tüm hızıyla sürerken, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun sonucu büyük merak konusu oldu. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Mart Survivor'da eleme adayı kim oldu?
Survivor'da heyecan tüm hızıyla sürüyor! Finale adım adım yaklaşan yarışmacılar, 25 Mart Salı günü bir kez daha dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaştı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Mart Survivor'da eleme adayı kim oldu?
SURVİVOR 25 MART DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun Gönüllüler takımı kazandı.All Star takımından seçilecek kadın yarışmacılardan bir kişi haftanın ilk eleme adayı olacak. Eleme adayı belli olunca haberimize eklenecektir. Survivor All Star'da haftanın eleme adayı açıklanmadı.
SURVİVOR EN SON KİM ELENDİ?
Survivor'da İsmail ile yaptığı dokunulmazlığı kaybeden Doğuş adaya veda eden isim oldu.
Etiketler: #survivor dokunulmazlık oyunu #survivor
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