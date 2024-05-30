Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 30 Nisan'da eleme adayı kim oldu?

Survivor Allstar'da haftanın son dokunulmazlık oyununda kazanan tarafın hangi takım olduğu, eleme adayının kim olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 30 Mayıs'ta eleme adayı kim oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2024 - 23:38
Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 30 Nisan'da eleme adayı kim oldu?
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Survivor All Star 2024'te büyük heyecan devam ediyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışması, 30 Mayıs Perşembe akşamı izleyici karşısına çıktı. Peki, Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 30 Mayıs 2024 Survivor'da eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bugün oynanan yarışlar henüz sona ermedi.


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