Survivor 2026'da aylar süren zorlu maratonun ardından şampiyonun belli olacağı büyük final için geri sayım başladı. Peki, Survivor finali nerede yapılacak? 2026 Survivor finaline kimler kaldı?

SURVİVOR FİNAL TARİHİ 2026: SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler’in yeni sezon şampiyonu 17-18-19 Haziran'da İstanbul'da yapılan final oyunlarının ardından canlı yayında belli olacak.

SURVİVOR FİNALİ NEREDE YAPILACAK VE BİLETLER NE KADAR?

Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi’nde (Beykoz) kurulacak özel platformda gerçekleşecek finallerin biletleri Biletino üzerinden 450 TL ile 1250 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.

SURVİVOR'DA FİNAL ÜÇLÜSÜ BELLİ OLDU

Mücadeleler sonucunda; Mert Nobre, Ramazan ve Nagihan finale kalan isimler olurken son elenen isim Sercan ve Nefise oldu.

SURVİVOR İLK FİNALİST KİM OLDU?

Survivor'da ilk finalist Mert Nobre oldu.

SURVİVOR EN SON KİM ELENDİ?

Sercan Survivor'a veda eden isim oldu.