Adalet filminin yönetmenl koltuğunda Antoine Fuqua oturuyor. Filmin senaristliğini ise Richard Wenk üstleniyor. Peki, Adalet konusu ne? Adalet filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

ADALET FİLMİNİN KONUSU NE?

McCall gizemli geçmişini geride bırakıp, sakin ve sessiz bir yaşama doğru yelken açar. Fakat acımasız Rus mafyasının kontrolü altındaki Teri isimli genç kızla tanıştığında onun içinde bulunduğu duruma kayıtsız kalamaz. Kendi kendisini emekli etmiş olan McCall, içindeki adalet duygusunun peşinden giderek Teri'ye yardım edecektir. Çünkü adaletin temsili olarak güçsüzün yanındadır...

ADALET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Denzel Washington

Chloë Grace Moretz

Marton Csokas

ADALET FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Adalet filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.