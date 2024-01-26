Survivor kim elendi? Survivor All Star adaya kim veda etti?
Televizyonda en fazla izlenen programlardan biri olan Survivor All Star, bu hafta eleme oyunuyla devam etti. Yarışmadan kimin ayrıldığını merak eden yurttaşlar sosyal medyada araştırmaya başladı. Peki, Survivor kim elendi? Survivor All Star adaya kim veda etti?
En fazla izlenen programlardan biri olan Survivor All Star yarışmasında bu hafta eleme adayları belirlendi. Buna göre Turabi, Bozok, Sercan ve Özgür eleme adayı oldu. Peki, Survivor kim elendi? Survivor All Star adaya kim veda etti?
SURVIVOR KİM ELENDİ?
Survivor All Star'da bu hafta eleme olmayacağı açıklanırken, Bozok'un sakatlanmasının ardından Bozok direkt olarak 2 hafta sonra eleme adayı oldu. Sercan, Turabi ve Özgür arasında oynanan Bozok'un yanındaki adayı belirleme yarışmasında Turabi ve Özgür yeterli puanı toplayarak eleme potasından çıktı. Sercan Yıldırım, Survivor All Star'da iki eleme adayından biri oldu.
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