Survivor Ünlüler Gönüllüler’de çifte heyecan yaşandı. İlk etapta Mavi ve Kırmızı takım, iletişim ödülü için karşı karşıya geldi ve kazanan taraf sevdiklerini görme şansı yakaladı. Son etapta ise heyecan eleme düellosuna taşındı; eleme potasındaki yarışmacılar zorlu parkurda mücadele etti. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 2 Mayıs Cumartesi Survivor eleme potasında kimler var? İşte ayrıntılar...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor’da oynanan iletişim oyununu Ünlüler takımı kazandı.

SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Bu hafta eleme potasına giren yarışmacıların Barış Murat Yağcı, Ramazan Sarı ve Osman Can Ural olduğu açıklandı. Yarışmaya veda edecek isim ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.