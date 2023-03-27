Survivor şarkı yarışmasını kim kazandı? Survivor 2023 yeni takımlar belli oldu mu? Birleşme partisinde neler yaşandı?

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 11:20

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 11:20

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 yarışmasında heyecan devam ediyor. Birleşme partisi sonrası oluşturulacak yeni takımlar merak ediliyor. Peki, Survivor şarkı yarışmasını kim kazandı? Survivor 2023 yeni takımlar belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

BİRLEŞME PARTİSİNE KİMLER KATILDI?

Ünlüler ve gönüllüler takımı olarak ilerleyen Survivor yarışmasında birleşme partisine katılan yarışmacılar merak ediyor. Survivor 2023'te birleşme partisine katılan isimler ünlüler takımından; Halil, Murat, Barış, Buse, Ertuğ, Nefise, Yusuf, Merve, Cansu ve Kürşat olurken gönüllüler takımından; Asena, Alper, Aziz, Özgür, Osman Can ve Kardelen oldu.

SURVİVOR ŞARKI YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

Survivor 2023, birleşme partisinde düzenlenen şarkı yarışmasında yarışmacıların şarkı performansları geceye damga vurdu. İlk sekize kalan isimler; Halil, Özgür, Murat, Buse, Ertuğ, Asena, Alper, Aziz oldu. İlk sekize kalan yarışmacıların arasında ikinci tur düzenlendi ve finale kalan Özgür ve Murat arasından Murat galip çıkarak 2024 Survivor'da bir yakınıyla Dominik'e gelip tatil yapma hakkını kazandı.

SURVİVOR YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU MU?

Survivor izleyicileri birleşme partisi sonrasında yeniden oluşturulacak takımları merak ediyor. Survivor 2023 yeni takımları henüz belli olmadı. Yeni takımlar 27 Mart'ta yayınlanacak olan yeni bölümde belli olacak. Ayrıca pazartesi günü Arkadaşına Sorduk oyunu oynanacak. Bu oyunu kazanan ise 1 milyon TL ödül alıyor. Yeni takımlar da pazartesi günü düzenlenen konseyde belli olacak.



