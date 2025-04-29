Yayınlanma: 29.04.2025 - 00:35

Güncelleme: 29.04.2025 - 00:35

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu için heyecan sona erdi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazanmış ve ilk eleme adayı Yusuf olmuştu. Survivor'ın yeni bölümünde ise yarışmacılar, dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Peki, Survivor'da 28 Nisan günü dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazandı.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Gönüllüler takımı konseyinde eleme adayı gösterilen isim Volkan oldu.