Survivor'da büyük final öncesi şoke eden eleme! Osman Can elendi mi? Survivor 2023 kim elendi? Survivor'da kimler finale kaldı?

Yayınlanma: 09.06.2023 - 10:29

Güncelleme: 09.06.2023 - 10:29

Survivor 2023'te 8 Haziran akşamı yayımlanan 124. bölümde adaya veda isim izleyicileri şaşkına çevirdi. Yarışmanın favorileri arasında yer alan isim büyük final öncesi elenen son isim olurken, izleyiciler büyük finale hangi yarışmacıların kaldığını merak ediyor. Bu hafta takım arkadaşları tarafından potaya gönderilen yarışmacılar Ertuğ, Osman Can ve Özgür olarak belirlendi. Heyecan dolu bireysellik mücadelesi sonrası Nefise üçüncü olarak Özgür'ü eleme adayı olarak seçti. Peki, Osman Can elendi mi? Survivor 2023 kim elendi? Survivor'da kimler finale kaldı?

SURVİVOR 2023 KİM ELENDİ?

Survivor 2023'te yarışmanın son elenen yarışmacısı belli oldu. Büyük final öncesi eleme adayları Ertuğ, Osman Can ve Özgür olarak belirlenmişti. Dokunulmaz oyununu kazanan Nefise, Yusuf ile farklı bir arkadaşlıklarının olduğunu dile getirerek son eleme adayı olarak Özgür'ün ismini vermişti. Survivor 2023'te 124. bölümde eleme adayları arasında en az oyu alarak adaya veda isim yarışmanın favori olarak görülen isimlerinden olan Osman Can oldu.

Survivor Türkiye'ye büyük finale haftalar kala veda eden Osman Can, "Benim için gerçekten çok güzel bir hikayeydi. Hayallerimi gerçekleştirdim ve son beşliye kaldım. Finale de kalmak isterdim ama olmadı kısmet değilmiş. Sadece finale kaldığım andaki ailemi görme hayali gerçekten beni ayakta tutuyordu. Ama kısmet olmadı, 2 gün sonra aileme kavuşacağım inşallah. Çok savaştım. Sakatlandım, çok zorlandım ama hiçbir zaman pes etmedim. Kalan arkadaşlarıma da finalde başarılar diliyorum." dedi.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da büyük final yaklaşırken dokunulmazlık mücadelesi de kızıştı. Dokunulmazlığı kazanan ismin kendisini garanti altına alacağını oyunda kıran kırana mücadeleyi Nefise kazandı.

SURVİVOR'DA FİNALE KİMLER KALDI?

Survivor 2023'te 13 Haziran'da gerçekleşecek olan büyük final öncesinde sona kalan yarışmacılar Özgür, Nefise, Yusuf ve Ertuğ oldu.

SURVİVOR OSMAN CAN URAL KİMDİR?

Uzun süredir Acun Medya çalışanı olan Osman Can Ural, 1994 doğumludur. Geçmişte futbolla ilgilenen yarışmacı, geçtiğimiz sezonlarda oynanan futbol maçında gösterdiği performansla adından söz ettirdi.

Osman Can Ural, Survivor'a gitmeden önce yaptığı son paylaşımına; "Gerçekleştireceğim bu hayalimde yanımda olup, bana destek olacak herkese şimdiden çok teşekkürler. Sakatlıksız, kazasız mükemmel bir sezon olması dileğiyle… #survivor2023" notunu düştü.