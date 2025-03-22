Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Mart'ta Survivor'da eleme adayı kim oldu?
Survivor'da haftanın eleme adayları merak ediliyor. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Mart'ta Survivor'da eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star’da son dokunulmazlık oyunu büyük bir heyecana sahne oldu. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım, haftayı avantajlı tamamlayacak. Kaybeden takım ise haftanın son eleme adayını belirlemek zorunda kalacak. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte, ayrıntılar...
SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım Mavi Takım oldu.
SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da son eleme adayı İsmail oldu.
SURVIVOR ELEME ADAYLARI
Sedat
Batuhan
Doğuş
İsmail
Etiketler: #survivor all star #survivor #Eleme Adayı #eleme
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