Yayınlanma: 01.04.2024 - 18:08

Güncelleme: 01.04.2024 - 18:08

Survivor Allstar'da perşembe günü yarışmacılardan Aysu'nun vedasının ardından yeni hafta heyecanla başladı. Yarışmacılar 30 Mart akşamında ilk dokunulmazlık oyununu oynamak için karşı karşıya geldi. Bugün ise haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynanacak. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 1 Nisan'da eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Erkek eleme haftasında ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımdan haftanın ilk eleme adayı belli odu.

İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Mavi takımın kaybettiği gecede Hakan ilk eleme adayı oldu.

İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Yarışmacılar haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için bir araya gelecek.