Yayınlanma: 02.03.2024 - 20:29

Güncelleme: 02.03.2024 - 20:29

Survivor Allstar'da perşembe günü mavi takımda yarışmacılarından Begüm'ün vedasının ardından yeni hafta heyecanla başladı. Yarışmacılar 2 Mart akşamında ilk dokunulmazlık oyununu oynamak için karşı karşıya geldi. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 2 Mart'ta eleme adayları kim oldu? İşte ayrıntılar...

HAFTANIN İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmacılar bugün haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelecek.