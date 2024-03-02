Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 2 Mart'ta eleme adayları kim oldu?

Survivor Allstar'da haftanın son dokunulmazlık oyununda kazanan tarafın hangi takım olduğu, eleme adaylarının kimler olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 2 Mart'ta eleme adayları kim oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.03.2024 - 20:29
Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 2 Mart'ta eleme adayları kim oldu?
Abone Ol google-news

Survivor Allstar'da perşembe günü mavi takımda yarışmacılarından Begüm'ün vedasının ardından yeni hafta heyecanla başladı. Yarışmacılar 2 Mart akşamında ilk dokunulmazlık oyununu oynamak için karşı karşıya geldi. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 2 Mart'ta eleme adayları kim oldu? İşte ayrıntılar...

HAFTANIN İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmacılar bugün haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelecek.


survivor haberleri survivor eleme adayları haberleri Survivor 2024 All Star haberleri

İlgili Haberler

Survivor All Star 2024 eleme adayları belli oldu! Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Survivor All Star 2024 eleme adayları belli oldu! Survivor ödül oyununu kim kazandı?
Survivor All Star 2024'te eleme adayı kim oldu? İşte düelloya çıkacak olan isim...

Survivor All Star 2024'te eleme adayı kim oldu? İşte düelloya çıkacak olan isim...
Survivor'un favori ismi diskalifiye oldu: 'Kararın böyle olacağını biliyordum...'

Survivor'un favori ismi diskalifiye oldu: 'Kararın böyle olacağını biliyordum...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler