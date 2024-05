Survivor'da eleme adayları belli oluyor: All Star'da haftanın eleme adayları kim oldu?

Yayınlanma: 15.05.2024 - 00:19

Güncelleme: 15.05.2024 - 00:19

TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor All Star'da finale geri sayım başladı. Her hafta değişen kaptanlar ve yarışmacılar finalde yer alan isimlerden biri olmak için ter döküyor. Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunları ise tam gaz devam ediyor. Pazar günü 4 eleme adayından biri adaya veda etti. Takım arkadaşları bu veda karşısında gözyaşlarına hakim olmadı. Yeni haftada ise önce takım kaptanları ve takımlar belli oldu ardından oynanan dokunulmazlık oyunu ile ilk eleme adayı belirlendi. 14 Mayıs tarihinde oynanan 2. dokunulmazlık oyunu ile eleme potasında yer alacak bir diğer isim de belli olacak. Peki, haftanın eleme adayları kim oldu? İşte ayrıntılar...

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor'da 4 iismin yer aldığı eleme potasından adaya veda eden isim Sercan oldu. Pazar günü gerçekleşen elemede finale kalan Sercan ve Aleyna'dan elenen isim Sercan oldu.

ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor All Star'da dün oynana kaptanlık oyununda kaptanlar Seda ve Merve olarak belirlenmiş ardından oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında potaya giren isim de Özgür olmuştu.

Bugün oynanan oyunda ise eleme adayı olan isim Aleyna oldu.