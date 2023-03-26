Survivor'da kim elendi? 25 Mart'ta Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu?

Ekranların sevilen yarışma programlarından Survivor hızla devam ediyor. Peki, Survivor'da kim elendi? 25 Mart'ta Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 00:17
Survivor'da kim elendi? 25 Mart'ta Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu?
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Survivor'ın 25 Mart'ta yayımlanan bölümünde, Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında açık artırma heyecanı yaşandı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı bölümde, eleme adayları olan Murat Eken, Barış, Elanur, Aziz ve Asena arasından elenen isim belli oldu. Yarışmacılar, 26 Mart'ta yayımlanacak olan birleşme partisinde yarışacakları şarkı yarışmasına hazırlanırken, Survivor'da elenen yarışmacı açıklandı. İşte ayrıntılar...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da elenen yarışmacı henüz belli olmadı.


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