Survivor'da kim elendi? 25 Mart'ta Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu?

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 00:17

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 00:20

Survivor'ın 25 Mart'ta yayımlanan bölümünde, Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında açık artırma heyecanı yaşandı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı bölümde, eleme adayları olan Murat Eken, Barış, Elanur, Aziz ve Asena arasından elenen isim belli oldu. Yarışmacılar, 26 Mart'ta yayımlanacak olan birleşme partisinde yarışacakları şarkı yarışmasına hazırlanırken, Survivor'da elenen yarışmacı açıklandı. İşte ayrıntılar...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da elenen yarışmacı henüz belli olmadı.