Survivor'da veda düellosu gerçekleşti: 12 Nisan Cumartesi günü Survivor'da kim elendi?

Yayınlanma: 13.04.2025 - 00:33

Güncelleme: 13.04.2025 - 00:33

Survivor All Star'da heyecan dolu bir veda düellosu yaşandı. Kadınlar haftasında eleme potasına giren Asena, Meryem, Yağmur ve Pınar, adada kalmak için kıyasıya mücadele etti. Eleme düellosunda karşı karşıya gelen yarışmacılar, performanslarını sergileyerek finale yükselmek için ter döktü. Ancak düello finalinde rakibine yenilen yarışmacı, Survivor macerasına veda eden son isim oldu. Peki, 12 Nisan Cumartesi günü Survivor'da kim elendi?

SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Asena,

Meryem,

Yağmur,

Pınar.

SURVİVOR'DA ELEME DÜELLOSU EŞLEŞMELERİ KİMLER ARASINDA OLDU?

Meryem-Asena

Pınar-Yağmur

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor All Star’da eleme heyecanı bu hafta da izleyiciyi ekran başına kilitledi. Eleme düellosunda ilk tur eşleşmeleri Meryem-Asena ve Pınar-Yağmur şeklinde gerçekleşti. Bu turda Yağmur Banda, Pınar Saka'yı; Meryem Kasap ise Asena Demirbağ’ı mağlup etti.

Final düellosunda ise Asena ile Pınar bir kez daha karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin sonunda Pınar üstün gelerek adada kalmayı başardı. Böylece Survivor’a veda eden son isim Asena Demirbağ oldu.