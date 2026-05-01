Taşacak Bu Deniz dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü ne zaman? Taşacak Bu Deniz dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Su deposunda Esme suçlanıp yaralanınca Adil kontrolünü kaybeder. Bunu yapanlara cezasını ödetir. Gözü hiçbir şey görmeyen Adil’i ancak Esme durdurabilir. Orada Koçarileri yönetir ve Furtunaların düşmanlığına meydan okuyarak o kalabalığın içinden Adil’le el ele çıkar gider.

İso için çok endişelenen Oruç, Eyüphan’a bir kısas uygular. Ancak Eleni patlamak üzere olan araçtan Eyüphan’ı kurtarır ve Adil’den yardım ister. İso’nun Adil’e gerçekleri anlatmasını istemeyen Oruç’u, "cehennemi cennete çevirmek" konusunda kararlı olan Esme ikna eder.

Koçari Konağı’nda yaşanan büyük hesaplaşmada İso ile Fadime’nin zorla evlendiklerini öğrenen Adil, hiç beklemedikleri bir tepki verir ve hepsini derinden sarsar. Esme Koçarileri ve Adil’in öfkesini bir kez daha yöneterek Şerif’in canını ve ailesinin geleceğini kurtarırken, Şirin Şerif’i onlardan almak için Eleni’yi tehlikeye atar.

Şerif hakkında ifade veren Eleni, Şirin’in ona kurduğu tuzaktan habersiz, Oruç’a gerçekleri söylemesi için son bir şans daha verir. Alın yazılarını kanla silmemek için Adil’i iyice yumuşatmayı başaran Esme’nin gerçekleri söylemesine saatler kala Eleni’nin yaptırdığı DNA testi sonuçlanır. Eleni kaçırılırken, Adil testin sonucunu öğrenir.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Esme ve Eleni el ele verirler, Şerif’in bütün Koçari’yi zehirleyip Esme’yi almaya gelerek yarattığı kaosu yönetmeyi ve onu Adil’in zekice kurguladığı tuzağa çekmeyi başarırlar. Fadime, bir yandan İso için endişeden delirirken bir yandan abisiyle birlikte Şerif’in otuz adamıyla savaşır. Eleni bir triyaj alanı oluşturarak ambulanslar gelene kadar herkesi hayatta tutmayı başarır. Zehirlenen Oruç ise elindeki son ilacı kendi canı pahasına düşmanı Gezep’i kurtarmak için kullanır. Esme böyle bir kötülükte bile Adil’in Şerif’i yapacaklarından korkmayınca, Adil Esme’nin sakladığı sırrın çok daha büyük bir şey olduğunu anlar. Gerçeğe yolculuğu başlarken, buna Esme’nin hiç beklemediği bir şekilde yaklaşır. Zarife’nin geçmişteki günahları herkesin önünde ortaya çıkarken, Eleni gerçeğin peşindeki yoluna kararlılıkla devam eder. Oruç İso ile Fadime’nin evliliğinin sebebini öğrenir. İso ve Fadime onun önünde sevdalarını haykırınca, Oruç Eyüphan için geri dönüşü olmayan bir plan hazırlar. Koçari ve Furtuna köyleri, Adil’in Şerif’e vereceği cezayı izlemek için toplanır. Ama orada yaşanan şeyler, Karadeniz’de artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının habercisi gibidir.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Taşacak Bu Deniz dizisinin 26. bölümü 1 Mayıs Cuma akşamı TRT ekranlarında yayımlanacak.