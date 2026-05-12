Tehlikeli Tür filminin yönetmen koltuğunda Roger Donaldson oturuyor. Filmin senaristliğini ise Dennis Feldman üstleniyor. Peki, Tehlikeli Tür filminin konusu ne? Tehlikeli Tür filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

TEHLİKELİ TÜR FİLMİNİN KONUSU NE?

Bilim insanları, Dr. Xavier Fitch'in öncülüğünde tuhaf bir varlık yaratmayı başarmışlardır. Ancak bu tuhaf yaratık, Sil, gözetim altında tutulduğu laboratuvarlardan kaçmayı başarır. Sil, istediği kişinin kimliğini çalıp onun görünümüne sahip olabilmektedir. Dr. Fitch ve çevresindeki uzmanlar onun peşini bırakmamaya ant içeceklerdir.

TEHLİKELİ TÜR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Natasha Henstridge

Ben Kingsley

Michael Madsen

TEHLİKELİ TÜR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Tehlikeli Tür filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.