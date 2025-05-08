Yaşama Hevesi filminin konusu ne? Yaşama Hevesi filminin oyuncuları kim?
Yaşama Hevesi (Longing For The World) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yaşama Hevesi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yaşama Hevesi filminin konusu ne? Yaşama Hevesi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Yaşama Hevesi filminin yönetmen koltuğunda Jenna Hasse oturuyor. Filmin senaristliğini Jenna Hasse, Nicole Stankiewicz üstleniyor. Peki, Yaşama Hevesi filminin konusu ne? Yaşama Hevesi filminin oyuncuları kim?
YAŞAMA HEVESİ FİLMİNİN KONUSU NE?
On dört yaşındaki Margaux, yedi yaşındaki yetim Juliette ile alışılmadık ama hassas bir bağ kurar. İkili, gizli gezilerinden birinde yerel balıkçı Joel ile tanıştığında Margaux, çekiciliğin ilk izlerini yaşar. Bu üç alışılmadık arkadaş, Cenevre Gölü'nün yansımaları arasında balıkçılık, Endonezya efsaneleri, balıkçıllar ve dostluğun beklenmedik şekillerde nasıl gelişebileceği hakkında birçok şey öğrenir.
YAŞAMA HEVESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Clarisse Moussa
Esin Demircan
Marc Oosterhoff
Adèle Vandroth
Pierre Mifsud
Mélanie Doutey
Filipe Vargas
Theo Rossi
YAŞAMA HEVESİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Yaşama Hevesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.0 olarak belirlendi.
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