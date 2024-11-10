Her Şeyin Başı Merkür filminin konusu ne, oyuncuları kim? Her Şeyin Başı Merkür filmi ne zaman vizyona girecek?
Her Şeyin Başı Merkür filmi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Her Şeyin Başı Merkür filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Her Şeyin Başı Merkür filminin konusu ne, oyuncuları kim? Her Şeyin Başı Merkür filmi ne zaman vizyona girecek? İşte ayrıntılar...
Her Şeyin Başı Merkür filminin yönetmen koltuğunda Ali Balcı oturuyor. Peki, Her Şeyin Başı Merkür filminin konusu ne? Her Şeyin Başı Merkür filminin oyuncuları kim?
HER ŞEYİN BAŞI MERKÜR FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, gazetecilik bölümünden mezun olan Elif'in idealist hayallerle mesleğe başladıktan sonra kendisini astroloji bölümünde burç yazarken bulmasıyla birlikte gelişen eğlenceli olayları anlatıyor.
HER ŞEYİN BAŞI MERKÜR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Sinem Kobal
Seyit Alp Navruz
Devrim Yakut
Tamer Levent
Derya Alabora
Yılmaz Bayraktar
Kayhan Açıkgöz
Ayşegül Aslan Öcal
Su Şanad
Koray Kadirağa
Cansın Çekili
İsmail Saymaz
HER ŞEYİN BAŞI MERKÜR FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Her Şeyin Başı Merkür filmi 13 Aralık 2024'te sinemalarda gösterime girecek.
Etiketler: #Sinem Kobal #konusu nedir?
En Çok Okunan Haberler
-
- Berat Albayrak hakkında yeni iddia
- 'Soba' faciasında annenin ifadesi ortaya çıktı
- İlk çıktığında Bitcoin'e 100 TL yatırmış olsaydınız!
- Özel'den asgari ücret için açık çağrı
- Motorcular şikayetçi oldu!
- Bahçeli'nin azarladığı gazeteci konuştu
- İstanbul'dan kaçanlar 5 kente akın etti
- 12 ve 13 yaşında bebek doğuran çocuklar
- O soru kızdırdı, gazeteciyi azarladı!
- Cep telefonunuzun izlendiğini nasıl anlarsınız?