Her Şeyin Başı Merkür filminin konusu ne, oyuncuları kim? Her Şeyin Başı Merkür filmi ne zaman vizyona girecek?

Yayınlanma: 10.11.2024 - 21:39

Güncelleme: 10.11.2024 - 21:39

Her Şeyin Başı Merkür filminin yönetmen koltuğunda Ali Balcı oturuyor. Peki, Her Şeyin Başı Merkür filminin konusu ne? Her Şeyin Başı Merkür filminin oyuncuları kim?

HER ŞEYİN BAŞI MERKÜR FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, gazetecilik bölümünden mezun olan Elif'in idealist hayallerle mesleğe başladıktan sonra kendisini astroloji bölümünde burç yazarken bulmasıyla birlikte gelişen eğlenceli olayları anlatıyor.

HER ŞEYİN BAŞI MERKÜR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sinem Kobal

Seyit Alp Navruz

Devrim Yakut

Tamer Levent

Derya Alabora

Yılmaz Bayraktar

Kayhan Açıkgöz

Ayşegül Aslan Öcal

Su Şanad

Koray Kadirağa

Cansın Çekili

İsmail Saymaz

HER ŞEYİN BAŞI MERKÜR FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Her Şeyin Başı Merkür filmi 13 Aralık 2024'te sinemalarda gösterime girecek.