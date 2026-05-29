29.05.2026 20:17:00
Haber Merkezi
Tetikçi filminin konusu ne? Tetikçi filminin oyuncuları kim?

Tetikçi (Freelance) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Tetikçi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Tetikçi filminin konusu ne? Tetikçi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Tetikçi filminin yönetmen koltuğunda Pierre Morel oturuyor. Filmin senaristliğini Jacob Lentz üstleniyor. Peki, Tetikçi filminin konusu ne? Tetikçi filminin oyuncuları kim? 

TETİKÇİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Özel kuvvetler askeri olan Mason, ordudan emekli olmuştur fakat sivil hayatın rutinini çok sıkıcı bulmaktadır. Tam bu dönemde bir Güney Amerika ülkesinin devlet başkanıyla röportaj yapmaya gidecek ünlü gazeteci Claire’in güvenliğini sağlaması teklif edilir. Fakat ikili röportaj için oradayken ülkede bir ayaklanma çıkar. Bir eski asker, bir gazeteci ve acımasız bir ülke lideri, hayatta kalmak ve bu karmaşayı sonlandırmak için güçlerini birleştirip zoraki bir ekip olurlar.

TETİKÇİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

John Cena

Alison Brie

Alice Eve

Christian Slater

Marton Csokas

Juan Pablo Raba

TETİKÇİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Tetikçi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.

Kazım Koyuncu'nun hayatı film oluyor: Oyuncusu da belli oldu 33 yaşındayken hayatını kaybeden Karadeniz müziğinin 'Şair Ceketli Çocuk' lakaplı sanatçısı Kazım Koyuncu'nun hayatı film olacak. Söz konusu filmde Koyuncu'yu canlandıracak oyuncu ise Cem Yiğit Üzümoğlu olacak.
Ava Yaman'ın film macerası başlamadan bitti: Tazminat ödeyecek Ava Yaman'ın bu yaz çekeceği film macerası başlamadan bitti. Yaman aylar önce Hüseyin Eken'in "Dokunmadan Aşk" filminin başrol karakteri Su için anlaşmıştı.
Erkan Kolçak Köstendil'den dev kadrolu yeni film: 'Çare Messi' geliyor! Başarılı oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, oyunculuk kariyerinden önce icra ettiği futbol mesleğini sinema perdesine taşıyor. Köstendil'in kaleme aldığı ve yıldız isimleri bir araya getiren komedi türündeki "Çare Messi" filminin çekimleri için geri sayım başladı.