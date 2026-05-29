Tetikçi filminin yönetmen koltuğunda Pierre Morel oturuyor. Filmin senaristliğini Jacob Lentz üstleniyor. Peki, Tetikçi filminin konusu ne? Tetikçi filminin oyuncuları kim?

TETİKÇİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Özel kuvvetler askeri olan Mason, ordudan emekli olmuştur fakat sivil hayatın rutinini çok sıkıcı bulmaktadır. Tam bu dönemde bir Güney Amerika ülkesinin devlet başkanıyla röportaj yapmaya gidecek ünlü gazeteci Claire’in güvenliğini sağlaması teklif edilir. Fakat ikili röportaj için oradayken ülkede bir ayaklanma çıkar. Bir eski asker, bir gazeteci ve acımasız bir ülke lideri, hayatta kalmak ve bu karmaşayı sonlandırmak için güçlerini birleştirip zoraki bir ekip olurlar.

TETİKÇİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

John Cena

Alison Brie

Alice Eve

Christian Slater

Marton Csokas

Juan Pablo Raba

TETİKÇİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Tetikçi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.