TV yayın akışı 11 Ekim Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın yedinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazar gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 11 Ekim Pazar yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
07.30 – atv’de Hafta Sonu
10.00 – Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11.20 – Dizi TV
12.10 – Güneşin Doğduğu Yer
15.30 – Altı Üstü İstanbul
19.00 – atv Ana Haber
20.00 – Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 – İkizler Memo
08.30 – Konuştukça
09.45 – Magazin D Pazar
12.45 – Pazar Gezmesi
13.45 – Arda ile Omuz Omuza
14.45 – Güller ve Günahlar
16.30 – Uzak Şehir
18.30 – Kanal D Haber
20.00 – Daha 17
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 – Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 – Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00 – Halef
16.15 – Ömür Usta
19.00 – NOW Ana Haber
20.00 – Ömür Usta
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07.00 – Muhtemel Aşk
10.00 – Pazar Sürprizi
13.00 – Kızılcık Şerbeti
16.15 – Gizli Görev
18.25 – Ana Haber
20.00 – Atla Gel Şaban
21.45 – Sevdan Bir Ateş
STAR TV YAYIN AKIŞI
08.00 – Sevdiğim Sensin
11.00 – Tülin Şahin ile Moda
12.00 – Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 – Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15.30 – Yerli Dizi Tekrarı
19.00 – Star Haber
20.00 – Banker Bilo
21.45 – Tuzlu Kahve
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.20 – Kalk Gidelim
08.40 – Mehmed: Fetihler Sultanı
11.45 – Enine Boyuna
13.00 – Lingo Türkiye
14.20 – Evlilik Güzeldir
17.30 – Kod Adı Kırlangıç
19.00 – Ana Haber
20.00 – Teşkilat
TV8 YAYIN AKIŞI
08.00 – Oynat Bakalım
08.30 – Gençlik Rüzgarı
10.00 – Gazete Magazin
15.30 – Gupi
17.00 – MasterChef Türkiye
20.00 – MasterChef Türkiye