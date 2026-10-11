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TV yayın akışı 11 Ekim Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 11 Ekim Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

11.10.2026 10:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 11 Ekim Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

11 Ekim 2026 Pazar günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 11 Ekim Pazar günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

Haftanın yedinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazar gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 11 Ekim Pazar yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

07.30 – atv’de Hafta Sonu

10.00 – Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11.20 – Dizi TV

12.10 – Güneşin Doğduğu Yer

15.30 – Altı Üstü İstanbul

19.00 – atv Ana Haber

20.00 – Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 – İkizler Memo

08.30 – Konuştukça

09.45 – Magazin D Pazar

12.45 – Pazar Gezmesi

13.45 – Arda ile Omuz Omuza

14.45 – Güller ve Günahlar

16.30 – Uzak Şehir

18.30 – Kanal D Haber

20.00 – Daha 17

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 – Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 – Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 – Halef

16.15 – Ömür Usta

19.00 – NOW Ana Haber

20.00 – Ömür Usta

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07.00 – Muhtemel Aşk

10.00 – Pazar Sürprizi

13.00 – Kızılcık Şerbeti

16.15 – Gizli Görev

18.25 – Ana Haber

20.00 – Atla Gel Şaban

21.45 – Sevdan Bir Ateş

STAR TV YAYIN AKIŞI

08.00 – Sevdiğim Sensin

11.00 – Tülin Şahin ile Moda

12.00 – Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 – Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 – Yerli Dizi Tekrarı

19.00 – Star Haber

20.00 – Banker Bilo

21.45 – Tuzlu Kahve

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.20 – Kalk Gidelim

08.40 – Mehmed: Fetihler Sultanı

11.45 – Enine Boyuna

13.00 – Lingo Türkiye

14.20 – Evlilik Güzeldir

17.30 – Kod Adı Kırlangıç

19.00 – Ana Haber

20.00 – Teşkilat

TV8 YAYIN AKIŞI

08.00 – Oynat Bakalım

08.30 – Gençlik Rüzgarı

10.00 – Gazete Magazin

15.30 – Gupi

17.00 – MasterChef Türkiye

20.00 – MasterChef Türkiye

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